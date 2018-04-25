Глава НАБУ прокомментировал скандальные "пленки Онищенко"

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. НАБУ не видит никаких конкретных фактов нарушения закона в скандальных аудиозаписях нардепа Александра Онищенко, на которых он якобы общается с президентом Петром Порошенко, заявил директор НАБУ Артем Сытник на брифинге в среду.

"Мы ожидаем, что господин Онищенко более конкретно расскажет хотя бы по одному какому-то кейсу: что "я дал депутату такому-то столько-то за такой-то закон", чтобы это можно было бы проверить", — говорит глава бюро.

По его словам, сейчас детективы НАБУ переписываются с Онищенко и пытаются получить эту информацию, однако пока безрезультатно.

Сытник сообщил, что Онищенко уже давно делает подобные "громкие заявления", и даже дело по ним открыто, но ни конкретики, ни пленок с записями депутат не предоставляет.

В начале апреля была обнародована часть аудиозапси, сделанная беглым нардепом Александром Онищенко, на которой, как утверждается, с участием президента Петра Порошенко обсуждается вопрос о закрытии уголовных дел против экс-министра экологии Николая Злочевского.

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Кроме того, ранее также была опубликована глава из книги Онищенко "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе", в которой описана история о том, как партия "Народный фронт" якобы с помощью коррупционной схемы "вытянула" из госбюджета 40 млн долларов, которые были направлены на ее дорогостоящую избирательную кампанию. В результате "Народный фронт" набрал большое количество голосов на выборах (первое место по партийным спискам) и стал второй по численности фракцией Рады. Это позволило Яценюку сохранить пост премьера, а его партии — войти в правительство и сохранить значительное влияние. Кроме того, в главе описана история, как Порошенко "травил" своего политического оппонента экс-премьер-министра Арсения Яценюка и системно дискредитировал его, организовав заказную пиар-кампанию.