Выборы-2019. Порошенко агитирует, Тимошенко выжидает, Аваков атакует

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Больше всех пока удивляет действующий глава государства Петр Порошенко. Если за все четыре года президент считанные разы собирал пресс-конференции, то теперь его можно увидеть в прямом эфире ток-шоу.

Пиар и угрозы

Если не изменяет память, то выступление подобное недавнему на "Свободе слова" в последний раз телезрители видели еще когда Порошенко весной 2014-го года только шел на выборы. Можно не сомневаться, что в ближайшее время появления в Петра Алексеевича на голубых экранах будут все более частыми. Тем более, что тем для самопиара достаточно — от создания единой поместной церкви до коварных "агрессоров РФ".

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Небывалую активность проявляет и глава МВД Арсен Аваков, который прежде предпочитал руководить сферой своей ответственности из тыла. Только за последний месяц министр успел заявить, что не поддерживает Порошенко в качестве единого кандидата на выборы от власти, озвучить личное видение того, как нужно заканчивать войну на Донбассе и улететь на консультации в США. Убедил ли Арсен Борисович американских партнеров в серьезности своих намерений пока неясно, но в том, что из стен МВД будет появляться все больше пиар-сообщений можно не сомневаться.

Неожиданное поведение

Неожиданную резвость демонстрирует премьер-министр Владимир Гройсман, который, казалось, считается частью команды президента Порошенко. После сообщения главы государства в микроблоге стало понятно, что его пути с Петром Алексеевичем все-таки расходятся.

"Я хочу бороться за Украину и буду участвовать в очередных парламентских выборах. Также я хочу привести с собой преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украину", — заявил Гройсман.

В несвойственной себе манере действует лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Вместо того, чтобы повсеместно клеймить позором своих главных конкурентов, она предпочитает отмалчиваться и лишний раз не делать каких-то громких заявлений.

У всех есть задачи

Между тем, политические эксперты уверены, что каждый из крупных игроков неслучайно выбрал ту или иную позицию и преследует личные цели.

Так, политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко считает, что в настоящее время политики ведут активную работу по наращиванию рейтингов.

"Сегодня у каждого есть свои задачи. Например, главная цель Петра Порошенко — прекратить падение рейтингов и начать их наращивание. Задача Арсена Авакова — показать, что он самодостаточный политик, который является центром принятия решений. Юлия Тимошенко отдает себе отчет в том, что сегодня у нее самый высокий рейтинг и ей просто не стоит суетиться, чтобы случайно не включиться в общую какофонию и не сделать фальстарт. Очевидно, что у каждого сегодня имеются свои проблемы", — отмечает Бондаренко.

Порошенко будет много

По мнению Бондаренко, сегодня именно президент больше остальных заинтересован в наращивании рейтингов.

"В ближайшее время от Порошенко можно ожидать еще большей активности. То, как самоуверенно и нагло ведет себя президент свидетельствует о том, что он хочет усилить свои позиции. Как бы то ни было, наращивание президентского рейтинга это большой плюс на парламенских выборах, которые должны будут состояться сразу", — резюмировал Бондаренко.

Перетягивание канатов

Об увеличении интенсивности подготовки к президентской гонке говорит и политолог Руслан Бортник.

"В Украине отдельные представители власти уже дали старт своим избирательным кампаниям. Сначала президент Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков и премьер-министр Владимир Гройсман боролись за пальму первенства в теме "агрессоров". Кто-то разрывал экономические отношения между Украиной и Россией, кто-то блокировал российские посольства, кто-то анонсировал разрыв договора о дружбе с РФ. Сейчас на кону тема истории, церкви. Причем наблюдается перетягивание канатов — почему-то политики считают, что это тема будет если и не гарантией победы на выборах, то определенной индульгенцией в глазах общества, гарантией нейтральности "правых" радикалов, которых власть боится больше всего", — говорит эксперт.

Оппозиция в раздумьях

По мнению Бортника, оппозиционные к власти политсилы пока еще не определились с тем, кто будет представлять их на выборах президента.

"Оппозиционный блок", собранный по большей части из числа бывших "регионалов", сегодня находится в ситуации внутренних праймериз.

"Более пяти кандидатов от "Оппозиционного блока" сейчас борются за право пойти на президентские выборы. Партия ожидает ошибок оппонентов и будет атаковать в случае пояления подобных просчетов. В то же время оппозиционеры ничего не предлагают в информационной повестке дня", — резюмировал политолог.