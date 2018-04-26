Рейтинг Порошенко упал ниже рейтинга Зеленского - опрос

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Рейтинг действующего президента Украины Петра Порошенко упал до уровня 5,5 процентов, говорится в результатах социологического исследования группы "Рейтинг".

Рейтинг составлен по результатам опроса "Общественно-политические настроения населения: новые вызовы", проведенного в апреле 2018 года.

Лидером рейтинга, как и месяцем ранее, осталась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко — у нее 8,8%. По данным социологов "Рейтинга", второе место удерживает Анатолий Гриценко (6,6%), третье — глава фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (6%).

Примечательно, что в пятерку лидеров попали лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук и шоумен Владимир Зеленский — у них обоих рейтинг выше, чем у Петра Порошенко. Вакарчук мог бы набрать 6%, Зеленский 5,8%.

Группа "Рейтинг" Президентские рейтинги украинских политиков на апрель 2018 года

Кроме того, результаты опроса свидетельствуют, что партия "Батькивщина" и еще семь партий преодолеют 5-процентный проходной барьер в Верховную Раду в случае проведения парламентских выборов.

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