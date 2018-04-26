наверх
26.04.201814:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.09
  • EUR32.01+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Рейтинг Порошенко упал ниже рейтинга Зеленского - опрос

    (обновлено: )122190
    По данным свежего социологического исследования действующий президент Украины не попадает даже в пятерку лидеров: его опередили певец Святослав Вакарчук и шоумен Владимир Зеленский.
    Владимир Зеленский
    Владимир Зеленский / Facebook

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Рейтинг действующего президента Украины Петра Порошенко упал до уровня 5,5 процентов, говорится в результатах социологического исследования группы "Рейтинг".

    Владимир Гройсман
    Владимир Гройсман, facebook
    Соцсети: Гройсман идет на выборы - это намек для одного человека

    Рейтинг составлен по результатам опроса "Общественно-политические настроения населения: новые вызовы", проведенного в апреле 2018 года.

    Лидером рейтинга, как и месяцем ранее, осталась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко — у нее 8,8%. По данным социологов "Рейтинга", второе место удерживает Анатолий Гриценко (6,6%), третье — глава фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (6%).

    Примечательно, что в пятерку лидеров попали лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук и шоумен Владимир Зеленский  — у них обоих рейтинг выше, чем у Петра Порошенко. Вакарчук мог бы набрать 6%, Зеленский 5,8%.

    Группа "Рейтинг"
    Президентские рейтинги украинских политиков на апрель 2018 года

    Кроме того, результаты опроса свидетельствуют, что партия "Батькивщина" и еще семь партий преодолеют 5-процентный проходной барьер в Верховную Раду в случае проведения парламентских выборов.

    Читайте также: Погребинский: рейтинг Порошенко падает, ждите новых людей в политике

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Возложение цветов к Мемориальному кургану "Героям Чернобыля" в Киеве
    32-я годовщина аварии на ЧАЭС
    Украинская православная церковь США
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Ситуация в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата