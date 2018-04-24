Евроколея и другие "реформы" Порошенко. Экспертная оценка

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Президент Украины Петр Порошенко сообщил об обсуждении проекта строительства евроколеи из Евросоюза во Львов. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter. Ранее в октябре прошлого года председатель Верховной Рады прогнозировал, что строительство такой колеи начнется в этом году и она может заработать уже в 2019-м.

Напомним, о строительстве евроколеи, которая уже нашей на 5 сантиметров, в Украине говорят, начиная с 90-х годов. Но после подписания соглашения об ассоциации с ЕС СПРВ перешла к фазе реализации. Был разработан проект, согласно которому новая колея должна пройти от польской до румынской границы через Львов и Черновцы. Ее общая протяженность составит 476 км.

Первым этапом проекта "Евроколея" должно стать строительство отрезка железнодорожного пути от границы с Польшей через Мостиску во Львов. Этот участок входит в состав III Международного транспортного коридора. Его длина составит 75 км. Ранее была озвучена стоимость этой части работ — более 500 млн евро.

Интересно, что по этому маршруту впервые хотели соединить Варшаву, Львов и Черновцы еще во времена Австро-Венгрии. В 1990-х годах Львовская железная дорога планировала построить путь европейского стандарта во Львов с переходом в Мостиске. Но проект закрыли.

Перспективы этого проекта спрогнозировал эксперт по вопросам транспорта Евгений Наумов в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки таке рішення ефективне і своєчасне?

— Рішення, звісно, буде ефективне за умови організації навколо цього рішення ще додаткового рішення, а саме — логістичного. Адже президент Порошенко дав завдання, так би мовити, але я вважаю, це більш черговим піар-ходом, приїхавши до Львова, пообіцяти львів'янам покращення життя тощо. Попереду вибори, і тому саме час говорити про гарні проекти. Але з іншого боку, звісно, цей проект давно опрацьовується і має право на життя. І напевне, президент не казав би просто так про такі рішення, напевне, вже якісь кроки зроблені в цьому напрямку. Тим більше, що наприкінці минулого року працювала над цим проектом навіть українсько-польська комісія, котра мала вже цього року подати детальний план.

Що взагалі би дала країні та львів'янам зокрема така дорога, щось змінилося б в транспортній політиці країни?

— Не так, щоб змінилося в транспортній політиці. Це ви вже занадто гучно кажете. Президент має насамперед, звісно, на увазі пасажирське сполучення. Але напевне все ж таки, президент має більше піклуватися про бізнес. А для бізнесу звісно така колія дуже потрібна. Звісно, тому що дороги в нас ніякі. Залізничний транспорт дешевший в Україні, ніж автомобільний. І якби було пряме сполучення з Європою до якомога ближче до Львова, я не кажу, що це обов'язково має бути Львів, можна зробити великий логістичний центр у тій же Мостиські, куди доїжджатимуть європейські потяги із товарами, вантажні, мається на увазі, потяги і там розвантажуватимуться і їхатимуть далі до України. Але це треба проробляти. Насамперед президент зараз має на увазі, що з'єднає Львів та Варшаву вузькою колією — 14,35, і це насамперед, мається на увазі пасажирське сполучення. Чи воно так буде затребувано за наявності вже сьогодні існуючих? Так, воно скоротить трохи час у дорозі.

500 млн євро озвучений кошторис частини робіт до Львова — наскільки реалістичні цифри?

— 500 млн євро витратити дуже легко. Я так вам скажу. Але хочу нагадати, що буквально років 5 тому, а, може, і менше цифра була дещо іншою. А саме, без одного нуля наприкінці. Це було 50 млн у цьому ж напрямку. 50 млн євро. 500 млн можна реалізувати, звісно, розпиляти завжди є куди. Хочу нагадати, що у напрямку Мостиської не 75 км потрібно прокладати, а там вже існує колія, ділянка у 42 км. І тому напевне не такий далекий той шлях, аби витрачати на нього півмільярда доларів.

gs.fm Евгений Наумов

Які взагалі по витратах складові подібного проекту?

— Витрати дійсно можна зробити і півмільярда, якщо будувати з нуля, будувати і колійне господарство, і вузьку колію, і саму інфраструктуру, насип. Витратити можна. Але чи потрібно? Ось у чому питання. Чи потрібно будувати нову, якщо давно розроблений проект про прокладання вузької колії одночасно із широкою? Тобто коли вузька колія знаходиться, умовно кажучи, всередині широкої. Вже є насип, є вже інфраструктура, треба просто прокласти колії елементарно. І все. Навіщо будувати нову? Я не зовсім розумію.

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Нам би довелося в такому випадку купувати з-за кордону вже готові колії?

— Я не думаю, що українська промисловість така вже бездарна, що не зможе виготовити рейки. Рейки просто однакові. Але ширина їх прокладення різна. І все. Різниця у 8,5 см, і все. А рейка сама по собі і є рейкою.

Це вже наш був би головна біль, чи могли би долучитися і з західної сторони якісь інвестори по будівельній частині?

— Те, що обговорюється вже не перший рік, і завжди казали, що в України на такий проект грошей немає. Завжди шукали іноземне фінансування. І знову-таки нагадаю, що десь півроку, напевне, навіть більше десь у вересні, здається, 2017 року, проектом вузької колії від Львова до Варшави активно цікавилися не лише китайці, а корейці. І корейці навіть тиждень проводили на нашому стенді на виставці, аби обговорювати і розглядати цей проект. Чи рухалась далі розробка, я не знаю. Але були зацікавлені інвестори з-за кордону.

В цілому про перспективу повної заміни залізничних шляхів в Україні на європейський розмір, що б ви сказали?

— 60% колії у світі — це 14,35. 15,20 звісно — це спадок ще Російської Імперії, це навіть не СРСР, і ви розумієте, заміна всіх колій в Україні на 14,35 — це нереальні кошти. В нас і так кожен українець вже винен Заходу по кілька тисяч доларів. Давайте просто продамо кожен по нирці та розплатимося за це реформування. Сенсу я особливого не бачу. Якщо потрібно сполучення з Європою швидкісне, будь ласка, прокладіть до кордону. Знову-таки, чи це має бути паралельна колія, чи це має бути колія всередині вже існуючої, це дуже треба розглядати ретельно. Не можна робити заяви про те, що ми переробимо наші 15,20 на 14,35 — це, відверто кажучи, дурня.

Ранее эксперт общественной организации "Европатруль" Вячеслав Коновалов отметил, что стоимость ж/д проекта Львов — Варшава завышена в 10 раз.

А кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий заявил, что реализация скоростной железной дороги — сомнительный проект.