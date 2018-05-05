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    Радикалы С14 в Голосеевском монастыре Киева оскорбляли монахов - соцсети

    (обновлено: )504016
    Радикал из С14 оскорблял монаха, отца Самсона, из Свято-Покровского Голосеевского монастыря в Киеве.
    С14 оскорбили монаха
    Скриншот видео

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Радикалы из националистической организации С14 пришли в Голосеевский монастырь в Киеве и, нецензурно бранясь, оскорбляли священнослужителей.

    Об конфликте сообщил на своей странице в Facebook пользователь Иван Славинский.

    Видео конфликта можно посмотреть здесь. Внимание, содержит нецензурную лексику и оскорбляет чувства верующих.

    Иван Славинский, facebook
    Пост Ивана Славинского

    "Посмотрите, как "патриот" разговаривает с монахом (осторожно, ненормативная лексика). Это добром не закончится. Убежден, нельзя оставлять такое без наказания. Возможно, у меня в друзьях есть юристы, которые бы захотели помочь отстоять честь и человеческое достоинство отцу Самсону в суде", — прокомментировал видео Славинский.

    Ранее сообщалось, что радикалы из группировки С14 напали на православного общественного деятеля, врача-кардиолога, председателя Киевского православного братства св. Архангела Михаила, Украинской Православной Церкви Валентина Лукияника.

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