Радикалы С14 в Голосеевском монастыре Киева оскорбляли монахов - соцсети

Скриншот видео

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Радикалы из националистической организации С14 пришли в Голосеевский монастырь в Киеве и, нецензурно бранясь, оскорбляли священнослужителей.

Об конфликте сообщил на своей странице в Facebook пользователь Иван Славинский.

Видео конфликта можно посмотреть здесь. Внимание, содержит нецензурную лексику и оскорбляет чувства верующих.

Иван Славинский, facebook Пост Ивана Славинского

"Посмотрите, как "патриот" разговаривает с монахом (осторожно, ненормативная лексика). Это добром не закончится. Убежден, нельзя оставлять такое без наказания. Возможно, у меня в друзьях есть юристы, которые бы захотели помочь отстоять честь и человеческое достоинство отцу Самсону в суде", — прокомментировал видео Славинский.

Ранее сообщалось, что радикалы из группировки С14 напали на православного общественного деятеля, врача-кардиолога, председателя Киевского православного братства св. Архангела Михаила, Украинской Православной Церкви Валентина Лукияника.