Навстречу 9 мая. СБУ провела обыски у руководителей Компартии

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели следственные действия у руководителей Коммунистической партии в Киеве и области, изъяты агитационные материалы с запрещенной символикой, подготовленные к 9 мая, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

"Сотрудники спецслужбы провели ряд санкционированных обысков в Киеве и области, в частности по месту жительства руководителей Компартии", — говорится в сообщении.

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Пресс-служба СБУ отмечает, что агитационные материалы планировались к распространению 9 мая, "чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и спровоцировать силовые столкновения между активистами общественно-политических объединений".

ssu.gov.ua Обыски СБУ в Коммунистической партии

Согласно сообщению, следователи СБУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения действий с целью захвата государственной власти и государственной измены (ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 УК Украины).

В ходе расследования правоохранители установили механизм организации "проплаченных акций протеста" для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, направленных "на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти".

ssu.gov.ua Обыски СБУ в Коммунистической партии

"Следствием также получена информация о причастности к антигосударственной деятельности представителей Коммунистической партии Украины", — добавили в СБУ.

Ранее представители националистических сил — лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский и пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский — заявили, что считают акцию "Бессмертный полк" пропагандой "русского мира" и "очень плохой пародией на то, что проводится в Москве".