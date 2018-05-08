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    Навстречу 9 мая. СБУ провела обыски у руководителей Компартии

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    Пресс-служба СБУ сообщила, что в ходе санкционированных обысков, в частности по месту жительства руководителей КПУ в Киеве и области, изъяты запрещенные агитационные материалы.
    Обыски СБУ в Коммунистической партии
    ssu.gov.ua

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) провели следственные действия у руководителей Коммунистической партии в Киеве и области, изъяты агитационные материалы с запрещенной символикой, подготовленные к 9 мая, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

    "Сотрудники спецслужбы провели ряд санкционированных обысков в Киеве и области, в частности по месту жительства руководителей Компартии", — говорится в сообщении.

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    Пресс-служба СБУ отмечает, что агитационные материалы планировались к распространению 9 мая, "чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и спровоцировать силовые столкновения между активистами общественно-политических объединений". 

    ssu.gov.ua
    Обыски СБУ в Коммунистической партии

    Согласно сообщению, следователи СБУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения действий с целью захвата государственной власти и государственной измены (ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 УК Украины).

    В ходе расследования правоохранители установили механизм организации "проплаченных акций протеста" для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, направленных "на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти".

    ssu.gov.ua
    Обыски СБУ в Коммунистической партии

    "Следствием также получена информация о причастности к антигосударственной деятельности представителей Коммунистической партии Украины", — добавили в СБУ.

    Ранее представители националистических сил — лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский и пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский — заявили, что считают акцию "Бессмертный полк" пропагандой "русского мира" и "очень плохой пародией на то, что проводится в Москве". 

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