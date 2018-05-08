Песков объяснил формулировку поздравления Путина украинцев с 9 Мая

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил формулировку поздравления Владимира Путина с 9 Мая в адрес лидеров стран бывшего СССР и граждан Грузии и Украины.

"Вы знаете, что в России очень тепло относятся к братскому украинскому народу. И вы знаете о том, как в России относятся к тем, кто развязал братоубийственную и кровопролитную войну на юго-востоке Украины", — сказал журналистам Песков на просьбу пояснить формулировку поздравления, которое адресовано гражданам Украины, а не президенту страны.

Как сообщила пресс-служба Кремля, ранее президент России Владимир Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР и граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Сообщается, что глава государства поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины.