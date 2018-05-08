Путин поздравил граждан Украины с Днем Победы

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР и граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что глава государства поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины.

"В поздравительных посланиях президента России подчеркивается, что День Победы — священная дата и символ единения и беспримерного героизма наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма", — говорится в сообщении.

Путин в поздравлении подчеркнул, что повторение трагических событий недопустимо.

"Владимир Путин особо отметил важность передачи молодому поколению неискаженной правды о событиях Великой Отечественной войны, а также подчеркнул, что долгом нынешних поколений является недопущение повторения трагических событий прошлого", — сообщается пресс-служба Кремля.

Отмечается, что российский лидер выразил уверенность, что "традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы суровых испытаний, останутся надежной основой для развития отношений между нашими странами".

Кроме того, Путин передал слова благодарности всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им здоровья, долголетия, мира и благополучия.

Украина фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу 8 мая. При этом в стране продолжается празднование Дня Победы 9 мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая. Как сообщало РИА Новости Украина, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается перенести выходной день с 9 на 8 мая.

Учреждение Дня памяти и примирения – это лишь один из шагов, предпринятых за последние четыре года в рамках декоммунизации для замены советских традиций празднования Дня Победы на европейские.

Читайте также — Рудяков: радикалы 9 мая перейдут от подавления к запугиванию