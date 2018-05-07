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    Трамп поздравил Путина с инаугурацией

    (обновлено: )21150
    Согласно заявлению пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, президент поздравляет Владимира Путина и ждет того времени, когда у США будут хорошие отношения с Россией.
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 7 мая – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп поздравляет президента России Владимира Путина со вступлением в должность и выражает надежду на улучшение отношений между двумя странами, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

    Инаугурация президента России В. Путина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Лучшие кадры с инаугурации Владимира Путина в Москве

    "Президент поздравляет его (Путина) и ждет того времени, когда, как мы надеемся, у нас будут хорошие отношения с Россией", — сказала Сандерс на брифинге.

    Избранный президент России Владимир Путин в понедельник принес присягу на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце.

    Путин, положив на Конституцию РФ правую руку, произнес текст присяги: "Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".

    Путин возглавил Россию в 2000 году, а в 2004 году был переизбран на пост президента. Он не участвовал в выборах 2008 года: по Конституции один и тот же человек не имеет права баллотироваться три раза подряд. Поддержав в качестве кандидата в президенты Дмитрия Медведева, Путин занял в мае 2008 года пост премьер-министра страны. В том же году в Конституцию были внесены изменения, согласно которым президент теперь избирается не на четыре года, а на шесть лет.

    Путин вновь стал главой государства в 2012 году, а в 2018 выиграл выборы с рекордной поддержкой — за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Церемония инаугурации станет седьмой в истории современной России.

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