Трамп поздравил Путина с инаугурацией

КИЕВ, 7 мая – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп поздравляет президента России Владимира Путина со вступлением в должность и выражает надежду на улучшение отношений между двумя странами, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент поздравляет его (Путина) и ждет того времени, когда, как мы надеемся, у нас будут хорошие отношения с Россией", — сказала Сандерс на брифинге.

Избранный президент России Владимир Путин в понедельник принес присягу на церемонии инаугурации в Большом Кремлевском дворце.

Путин, положив на Конституцию РФ правую руку, произнес текст присяги: "Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".

Путин возглавил Россию в 2000 году, а в 2004 году был переизбран на пост президента. Он не участвовал в выборах 2008 года: по Конституции один и тот же человек не имеет права баллотироваться три раза подряд. Поддержав в качестве кандидата в президенты Дмитрия Медведева, Путин занял в мае 2008 года пост премьер-министра страны. В том же году в Конституцию были внесены изменения, согласно которым президент теперь избирается не на четыре года, а на шесть лет.

Путин вновь стал главой государства в 2012 году, а в 2018 выиграл выборы с рекордной поддержкой — за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Церемония инаугурации станет седьмой в истории современной России.