Можно праздновать 8 и 9 мая, не раскалывая страну - Корнейчук

РИА Новости Украина

Украина во вторник отмечает День памяти и примирения в четвертый раз. Эта дата была введена в марте 2015 года указом президента Петра Порошенко.

Украина фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу 8 мая. При этом в стране продолжается празднование Дня Победы 9 мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

Ранее в Верховной Раде также был зарегистрирован законопроект, которым предлагается перенести выходной день с 9 на 8 мая. Учреждение Дня памяти и примирения – это лишь один из шагов, предпринятых за последние четыре года в рамках декоммунизации для замены советских традиций празднования Дня Победы на европейские.

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Еще одним шагом в этом направлении стал запрет в 2015 году на законодательном уровне главного символа этого праздника – знамени Победы. Верховная Рада в 2017 году запретила ношение во время торжеств георгиевских ленточек. Вместо этого, начиная с 2014 года, на государственном уровне популяризируется новый символ — стилизованный цветок красного мака, который традиционно используется в Европе 8 мая.

Также с 2015 года парламент изменил официальное название праздника Дня Победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Раньше полное название праздника звучало как "День победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", а теперь он носит название "День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

Наряду с этим 9 мая в последние годы проходит в стране в крайне напряженной обстановке при регулярных конфликтах и жестоких столкновениях.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, украинское общество, находящееся в состоянии раскола, можно объединить, празднуя и 8, и 9 мая.

"Я вот считаю, что можно праздновать и 8 мая, и 9 мая. 8 мая со всеми будем мириться и всех прощать. Мы же добрые по своей ментальности. И не агрессоры. А 9-го мая будем вспоминать, что для примирения нужна была победа. Вот вам пример, как можно не раскалывать страну на пустом месте", — прокомментировал аналитик на своей странице в Facebook.