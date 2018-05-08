"Танцы на ранах". Появилась реакция Нацсовета на скандальный ролик к 9 мая

Стопкадр концерта на "Интере"

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины призывает прекратить попытки расколоть общество.

В соцсетях активно обсуждается отрывок праздничного концерта, который, как предполагается, покажут на телеканале "Интер" 9 мая. В коротком ролике ведущие Андрей Доманский и Анастасия Даугуле сделали несколько резонансных заявлений относительно не только Дня Победы, но и процесса декоммунизации в Украине, сопряженного с переименованием улиц. Также Доманский вспомнил и о факельных маршах.

"Нужно помнить, что средства массовой информации имеют большое влияние на общество. Попытки фиксации советских стереотипов не имеют ничего общего с реальностью, в которой живет сегодняшнее украинское государство. (…) В социальных сетях вспыхнуло возмущение распространенным роликом, смонтированным по кадрам грядущего "праздничного" телепродукта на одном из каналов", — говорится в обращении Нацсовета.

В нем отмечается, что "очередная манипуляция и танцы на ранах общества, которыми, как правило, являются ветхозаветные концерты вроде "голубого огонька" — это никак не свобода слова, не точка зрения, а действия, которые направлены на раскол общества, попытка очередной атаки в информационной войне, использование людей в качестве материала для пропаганды, а тем более — пожилых людей, чьи жизни заслуживают уважения".

Нацсовет призвал вещателей "взвешенно и ответственно" относиться к программному наполнению, не раскалывать общество, а также обезопасить аудиторию от языка вражды и ненависти.