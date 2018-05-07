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    В мире

    Макрон боится войны с Ираном из-за политики Трампа

    Тема:

    Снятие санкций с Ирана (62)

    (обновлено: )12101
    По словам президента Франции Эммануэля Макрона, отказ США от ядерной сделки с Ираном откроет "ящик Пандоры", а в результате может вспыхнуть война на Ближнем Востоке. РИА Новости Украина:
    Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Архивное фото
    facebook.com/DonaldTrump

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Отказ президента США Дональда Трампа от ядерной сделки с Ираном может привести к войне, об этом заявил в интервью немецкому изданию Spiegel французский лидер Эммануэль Макрон.

    Эммануэль Макрон произнес речь перед Конгрессом США
    REUTERS Brian Snyder
    Макрон захватил конгресс США речами об Иране

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    "Это означает, что мы откроем ящик Пандоры, может быть война", — сказал Макрон.

    В то же время президент Франции выразил убеждение, что Трамп не стремится разжечь новый конфликт. "Я не думаю, что Дональд Трамп хочет начать войну", — отметил он.

    Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остается ли Вашингтон привержен ядерной сделке с Тегераном. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или не продлевать режим снятия санкций с Ирана.

    Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявили о готовности выработать в более широком формате со всеми сторонами дополнительные соглашения о продолжительности ядерных ограничений и о других темах, связанных с ядерной программой Ирана.

    Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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