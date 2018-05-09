Опубликован список требований США к Ирану

КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Белый дом опубликовал список требований к Ирану, начиная с отказа от разработки межконтинентальных баллистических ракет.

"Президент Трамп ясно заявляет, что, помимо того, чтобы Иран никогда не разрабатывал ядерное оружие, иранский режим также должен никогда не разрабатывать межконтинентальные баллистические ракеты, прекратить разработку ракет, способных нести ядерное оружие и остановить передачу ракетных технологий другим сторонам", — говорится в заявлении.

Читайте также — Atlantic Council: в состоянии ли Javelin изменить ход игры?

"(Иран должен) прекратить поддержку террористов, экстремистов и региональных подручных, таких как "Хезболлах", ХАМАС, "Талибан" и "Аль-Каида" (запрещена в РФ), покончить с публично заявленной целью уничтожить Израиль, прекратить угрозы свободе навигации, особенно в Персидском заливе и Красном море, прекратить эскалацию конфликта в Йемене и дестабилизацию региона путем передачи оружия хуситам", — говорится в заявлении Белого дома.

"(Иран должен) прекратить кибератаки против США и наших союзников, включая Израиль, прекратить тяжелые нарушения прав человека… прекратить несправедливое содержание под стражей иностранцев, включая граждан США", — заключили в Белом доме.

Во вторник, 8 мая, Дональд Трамп заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе. По словам американского лидера, Иран занимается обогащением урана и разработкой ядерного оружия, несмотря на действие "ядерного соглашения" с международным сообществом.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран выполнял обязательства ядерной сделки, а США этого не делали никогда.