Atlantic Council: в состоянии ли Javelin изменить ход игры?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Некоторые эксперты предупреждают, что предоставление Украине летального оборонительного оружия приведет к эскалации конфликта на Донбассе. Другие же настаивают, что вооружение Украины — это наиболее эффективный способ, который способен повлиять на ход событий", пишет Мелинда Хэринг в статье для Atlantic Council.

"В 2017 году Конгресс США одобрил выделение Украине военного пакета, общая сумма которого составила 47 миллионов долларов. Сюда же вошли и Javelin: 200 противотанковых ракет и 37 гранатометов. Однако Госдепартамент отказывался сообщать, какой арсенал уже доставили на место назначения", — напомнила автор публикации, опросившая немало экспертов о политическом и военном значении поставок Javelin — может ли это событие изменить ход игры?

"Доставка Javelin как геополитически, так и в действии красноречиво демонстрирует стремление США поддерживать Украину. Сами по себе Javelin не помогут Киеву вытеснить Россию из Крыма и Донбасса, но заставят россиян изрядно увеличить расходы на оборону. Очень вероятно, что Javelin также вызовут у российских командиров болезненные воспоминания о роли, которую сыграли американские ракетные аппараты «Стингер», заставляя СССР отступить из Афганистана в конце 80-х!", — полагает Ян Бжезинский — старший научный сотрудник Центра международной безопасности имени Брента Скоуфорта.

"Javelin сможет сдержать Россию от дальнейшего захвата украинских территорий. Кроме того, Javelin должны идти в комплекте с другой военной помощью, а также более эффективной позицией НАТО в Центральной Европе и более агрессивными экономическими санкциями против России", — добавил Бжезинский.

"Javelinне изменят ход игры… Но вместе с тем, это во многом сдерживает РФ, поскольку заставляет ее увеличить расходы на армию. Во-вторых, доставку Javelin следует рассматривать не как одноразовую акцию, а как начало двусторонних военных отношений Украина-США, что включало бы в том числе торговлю оружием и военные учения. В-третьих, это демонстрирует солидарность США и союзников с Украиной. В-четвертых, увеличивает политические, если не экономические риски для Москвы в случае дальнейшего вмешательства. Ну и также укрепляет обороноспособность украинских военных сил", — такое мнение выразил старший научный сотрудник Американского совета по внешней политике Стивен Бланк.

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"Я аплодирую решению предоставить Украине противотанковые ракеты Javelin. С моральной, политической, тактической и стратегической стороны — это правильное решение, которое поможет Киеву лучше защищаться. Но никто не должен обманываться и думать, что Javelin способны изменить ход игры. Это полезное оружие, которое будет иметь ограниченный сдерживающий эффект, но не слишком сильно изменит обороноспособность украинских войск", — полагает Майкл Карпентер, экс-заместитель министра обороны США, старший директор Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement.

"Более важна организация военного командования внутри, которое кровь из носу нужно реформировать в соответствии с западными стандартами. Следует также срочно обратить внимание на качество учений и готовность войск. Наконец, важно помнить, что Украина платит за эти ракеты. Было бы гораздо лучше, если бы Украина реформировала свою оборонную индустрию так, чтобы и сама могла производить и продавать противотанковые аппараты, а не закупать их на Западе", — добавил Карпентер.

"Доставка противотанковых систем Javelin — это хорошие новости, хотя и слишком долгожданные, что может дать Москве неправильный сигнал. Несмотря на потребность в этих ракетах, вопрос их поставки рассматривали четыре года. Эти системы следовало воздушным путем предоставить украинским войскам еще весной-летом 2014-го, и сразу же приступить к учениям. Сегодняшнюю доставку Javelin Россия может считать сигналом о том, что США крайне медленно, не в полной мере и с опозданием отреагируют на возможное большое вторжение", — считает Ариэль Коэн, старший научный сотрудник Глобального энергетического центра и Центра Евразии им. Дину Патрисиу, Atlantic Council.

"Кроме того, Украина имеет массивную военную оборонную индустрию, которая способна самостоятельно производить собственное оружие, даже противотанковые ракеты. Было бы хорошо, если бы США поделились своими военными технологиями и обеспечили техническую поддержку в процессах модернизации и наращивания промышленных возможностей украинского оборонного комплекса", — добавил Коэн.

"Прибытие американских Javelin — это очень хорошие новости для Украины, особенно учитывая то, сколько скепсиса и цинизма звучало в ответ на новости об их задержании. Это масштабный символический шаг, который хотя и не изменит военные реалии на местах, но, безусловно, громко отзовется в Кремле. Предоставление такого оружия свидетельствует о значительном увеличении поддержки США Киева", — отметил Питер Дикинсон, научный сотрудник Atlantic Council, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today.

"Доставка Javelin — это важный шаг на пути к укреплению Украины. Но сами по себе ракеты "не меняют ход игры". Соглашение о доставке Javelin, анонсированное в декабре, не привело к резкой эскалации со стороны России, как некоторые предсказывали. Действия вроде апрельских санкций Вашингтона посылают Москве месседж о том, что западная поддержка Украины растет", — полагает Джон Хербст, директор Центра Евразии им. Дину Патрисиу, Atlantic Council и экс-посол США в Украине.