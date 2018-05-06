Тука объяснил, почему в Донбассе нельзя использовать Javelin

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сообщил, почему в Донбассе не используются Javelin, сообщает УНИАН

По его словам, по условиям США Украина не может использовать полученные американские ПТРК Javelin на линии соприкосновения на Донбассе.

"Очень распространена ситуация в течение последнего года, когда бронированная техника — от БТР или БМП, или танк противника выезжает на определенное расстояние, полтора километра или два по-разному, и чувствует полную безнаказанность. Мы можем применить согласно Минским договоренностями исключительно минометы калибра 80, а таким оружием поразить танк практически невозможно, а они начинают расстреливать позиции наших воинов", — добавил Тука.

Ранее помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что Украина должна применять поставленные ей противотанковые ракетные комплексы Javelin для самообороны.