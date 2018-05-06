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    Общество

    Тука объяснил, почему в Донбассе нельзя использовать Javelin

    (обновлено: )115531
    По словам Туки, по условиям США Украина не может использовать полученные американские ПТРК Javelin на линии соприкосновения на Донбассе.
    Георгий Тука
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. 

    Олег Саакян
    facebook Олегf Саакянf
    Саакян: вопрос ввода миротворцев на Донбасс пока не прояснился
    Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука сообщил, почему в Донбассе не используются Javelin, сообщает УНИАН.

    По его словам, по условиям США Украина не может использовать полученные американские ПТРК Javelin на линии соприкосновения на Донбассе.

    "Очень распространена ситуация в течение последнего года, когда бронированная техника — от БТР или БМП, или танк противника выезжает на определенное расстояние, полтора километра или два по-разному, и чувствует полную безнаказанность. Мы можем применить согласно Минским договоренностями исключительно минометы калибра 80, а таким оружием поразить танк практически невозможно, а они начинают расстреливать позиции наших воинов", — добавил Тука.

    Ранее помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что Украина должна применять поставленные ей противотанковые ракетные комплексы Javelin для самообороны.

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