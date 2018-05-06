Реалии Донбасса. 200 тыс детей ходят в школу в условиях боевых действий

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Донбассе 200 тысяч школьников ходят в школу в условиях проведения боевых действий, сообщает DW со ссылкой на Детский фонд ООН (UNICEF).

"Дети учатся в школах, в стенах которых видны отверстия от пуль, а окна заложены мешками с песком. В подвалах оборудованы бомбоубежища, а во дворах остаются осколки снарядов. Система образования на востоке Украины находится под перекрестным огнем уже больше четырех лет", — отметила глава представительства UNICEF в Украине Джованна Барберис.

По данным UNICEF, за последние четыре года конфликта в Донбассе уничтожены и повреждены сотни школ, а в течение последних 16 месяцев — минимум 45 школ.

"UNICEF и партнеры зафиксировали как минимум восемь случаев, когда военные объекты и объекты вооруженных групп размещались в пределах 500 метров от детских садов и школ, а в двух местах они были расположены лишь в нескольких метрах от учебных заведений. Кроме этого, с начала конфликта повреждения получили еще 700 школ на востоке Украины", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Минобороны Украины обвинило ополченцев в обстреле поселка Зайцево в Донбассе, в результате чего один человек получил ранения.