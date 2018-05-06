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    Реалии Донбасса. 200 тыс детей ходят в школу в условиях боевых действий

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    Как отметил глава представительства UNICEF в Украине, дети учатся в школах, в стенах которых видны отверстия от пуль, а окна заложены мешками с песком. По его словам, в подвалах оборудованы бомбоубежища, а во дворах остаются осколки снарядов.
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    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Донбассе 200 тысяч школьников ходят в школу в условиях проведения боевых действий, сообщает DW со ссылкой на Детский фонд ООН (UNICEF).

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    "Дети учатся в школах, в стенах которых видны отверстия от пуль, а окна заложены мешками с песком. В подвалах оборудованы бомбоубежища, а во дворах остаются осколки снарядов. Система образования на востоке Украины находится под перекрестным огнем уже больше четырех лет", — отметила глава представительства UNICEF в Украине Джованна Барберис.

    По данным UNICEF, за последние четыре года конфликта в Донбассе уничтожены и повреждены сотни школ, а в течение последних 16 месяцев — минимум 45 школ.

    "UNICEF и партнеры зафиксировали как минимум восемь случаев, когда военные объекты и объекты вооруженных групп размещались в пределах 500 метров от детских садов и школ, а в двух местах они были расположены лишь в нескольких метрах от учебных заведений. Кроме этого, с начала конфликта повреждения получили еще 700 школ на востоке Украины", — говорится в сообщении.

    Как сообщалось ранее, Минобороны Украины обвинило ополченцев в обстреле поселка Зайцево в Донбассе, в результате чего один человек получил ранения.

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