наверх
06.05.201814:58
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Донбассе при обстрелах Зайцево и Горловки ранены мирные жители

    Тема:

    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (527)

    (обновлено: )14506
    Министерство обороны Украины и представители ДНР озвучили взаимные обвинения в обстрелах населенных пунктов. По последним данным, ранения получили жители Горловки и Зайцево.
    Ситуация в Зайцево
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Минобороны Украины обвинило ополченцев в обстреле поселка Зайцево в Донбассе, в результате чего один человек получил ранения.

    Донбасс без АТО: главные изменения
    РИА Новости Украина
    Изменение формата спецоперации в Донбассе: главные моменты

    Как сообщает украинское военное ведомство, в воскресенье днем "дважды обстреляли из пушек калибра 152 и 122 мм населенный пункт Зайцево Бахмутского района в Донецкой области".

    "По предварительным данным, в результате обстрела один человек получил ранения, загорелся жилой дом. На месте происшествия работают спасатели и скорая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

    Позднее исполняющий обязанности главы администрации города Горловка Иван Приходько заявил, что мирный житель получил ранение в результате обстрела окраины города. "Обстрел Гольмы (окраина города Горловка – ред.). Ранение грудной клетки получил мирный житель, 1938 года рождения. Также повреждены четыре дома и газопровод по улице Больничной", — говорится в сообщении.

    Напомним, около 9.00 5 мая контрольно-пропускной пункт "Гнутово" в Донецкой области был дважды обстрелян противотанковыми снарядами. Военнослужащие Донецкого пограничного отряда были вынуждены прекратить пропускные операции в КПП.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация в Зайцево
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Гори оно огнем. Масштабные пожары в Киеве
    Лужа крови на месте взрыва гранаты в Киеве
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан