В Донбассе при обстрелах Зайцево и Горловки ранены мирные жители

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Минобороны Украины обвинило ополченцев в обстреле поселка Зайцево в Донбассе, в результате чего один человек получил ранения.

Как сообщает украинское военное ведомство, в воскресенье днем "дважды обстреляли из пушек калибра 152 и 122 мм населенный пункт Зайцево Бахмутского района в Донецкой области".

"По предварительным данным, в результате обстрела один человек получил ранения, загорелся жилой дом. На месте происшествия работают спасатели и скорая медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Позднее исполняющий обязанности главы администрации города Горловка Иван Приходько заявил, что мирный житель получил ранение в результате обстрела окраины города. "Обстрел Гольмы (окраина города Горловка – ред.). Ранение грудной клетки получил мирный житель, 1938 года рождения. Также повреждены четыре дома и газопровод по улице Больничной", — говорится в сообщении.

Напомним, около 9.00 5 мая контрольно-пропускной пункт "Гнутово" в Донецкой области был дважды обстрелян противотанковыми снарядами. Военнослужащие Донецкого пограничного отряда были вынуждены прекратить пропускные операции в КПП.