Киевская сторона в СЦКК сообщила, что в результате обстрела ополченцев из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов с использованием зажигательных пуль сначала загорелась трава, а потом три жилых дома.
Помощник председателя Госпогранслужбы призвал граждан "временно воздержаться от пересечения линии разграничения в данном направлении, поскольку проведение инженерных и монтажных работ замедляют работу контрольных служб и увеличивают время ожидания".
Дончанин Игорь Иванов на своей странице в Facebook выложил фотографии последствий обстрела поселка Зайцево, входящего в Горловский городской совет Донецкой области, 3 августа. Он предлагает посмотреть на жизнь местных жителей.
За последние несколько дней ситуация в Донецке несколько улучшилась, от мощных залпов тяжелой артиллерии город не содрогается, обстрелов жилых кварталов, в том числе в прифронтовых районах города пока не зафиксировано.
Ранее Госпогранслужба неоднократно закрывала проезд через Зайцево из-за боевых действий в окрестностях Горловки. По данным силовиков, утром 7 июня на КПП "Зайцево" пропускные операции были приостановлены.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".