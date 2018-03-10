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    Зайцево (Донецкая область)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 32
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    Последствия обстрела Зайцево
    Три дома сгорели при обстреле Зайцево в Донбассе
    19:06 23.07.2017
    107Донбасс: новое перемирие
    Киевская сторона в СЦКК сообщила, что в результате обстрела ополченцев из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов с использованием зажигательных пуль сначала загорелась трава, а потом три жилых дома.
    Последствия обстрела Зайцево в Донецкой области
    МВД обвиняет ополченцев в обстреле поселка Зайцево
    16:14 23.07.2017
    113Донбасс: новое перемирие
    В МВД заявили, что ополченцы открыли огонь по населенному пункту Зайцево в воскресенье около 9.00. В результате попадания снарядов повреждены два дома.
    Последствия обстрела Зайцево
    В результате обстрела Зайцево погибли два человека - полиция
    21:17 25.03.2017
    309Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Согласно информации, во дворе частного дома найдены убитыми мирные жители. Предварительно установлено, что они находились на улице, когда начался минометный обстрел населенного пункта.
    Последствия обстрела Зайцево
    Последствия обстрела Зайцево 
    03:46 09.01.2017
    492Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    По словам представителя Министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики, по Зайцево ВСУ вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов.
    Обстрелы Зайцево. Архивное фото
    Под Горловкой после обстрела загорелись жилые дома - ДНР
    16:18 01.12.2016
    292Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    В администрации Зацево, которая подконтрольна ДНР, сообщили, что в результате обстрела горят четыре дома по улице Героической, пострадавших вследствие инцидента нет.
    Начался перенос КПВВ Зайцево ближе к линии разграничения
    Начался перенос КПВВ "Зайцево" ближе к линии разграничения
    10:23 16.10.2016
    759Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Помощник председателя Госпогранслужбы призвал граждан "временно воздержаться от пересечения линии разграничения в данном направлении, поскольку проведение инженерных и монтажных работ замедляют работу контрольных служб и увеличивают время ожидания".
    Ситуация в Зайцево. Архивное фото
    Пригород Горловки подвергся обстрелу
    09:33 07.10.2016
    457Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Сообщается, что накануне вечером поселок Зайцево под Горловкой, который расположен у линии соприкосновения в зоне антитеррористической операции, подвергся обстрелу.
    Люди стоят в очереди, чтобы пройти через контрольно-пропускной пункт Зайцево недалеко от Артемовска
    Контрольный пункт "Зайцево" возобновил работу
    17:09 21.09.2016
    83Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Ранее украинские пограничники сообщили, что на территории контрольного пункта въезда-выезда "Зайцево" обнаружен неразорвавшийся боеприпас, и приостановили пропуск через КПП.
    Поселок Зайцево после обстрелов
    Пункт пропуска "Зайцево" возобновил работу после обстрелов
    11:17 08.08.2016
    120АТО: в предчувствии военного положения.
    В контрольном пункте въезда-выезда "Зайцево" возобновлен пропуск граждан и транспортных средств, сообщается на сайте Государственной пограничной службы в понедельник.
    Поселок Зайцево после обстрелов
    Поселок Зайцево после многочисленных обстрелов 
    09:58 05.08.2016
    349АТО: в предчувствии военного положения.
    Дончанин Игорь Иванов на своей странице в Facebook выложил фотографии последствий обстрела поселка Зайцево, входящего в Горловский городской совет Донецкой области, 3 августа. Он предлагает посмотреть на жизнь местных жителей.
    Ситуация в Зайцево
    Зайцево обстреливали всю ночь - власти поселка
    08:50 08.07.2016
    299Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Обстрел поселка начался около 6 асов вечера. Ночь жители поселка провели в подвалах. Снаряды падали на нескольких улицах. Не менее 30 домов повреждено.
    Ситуация в Зайцево. Архивное фото
    На окраине Горловки обстреляли поселок Зайцево
    08:43 04.07.2016
    346Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Как заявили в администрации Горловки, которая подконтрольна ДНР, обстрел Зайцево велся из гаубиц Д-30 и минометов и был очень интенсивным. В результате обстрела сгорел жилой дом.
    Ситуация в Зайцево
    События Донбасса: в Донецке спокойно, Зайцево скоро сравняют с землей
    12:42 21.06.2016
    2096Донбасс: мир или война.
    За последние несколько дней ситуация в Донецке несколько улучшилась, от мощных залпов тяжелой артиллерии город не содрогается, обстрелов жилых кварталов, в том числе в прифронтовых районах города пока не зафиксировано.
    Блокпост в зоне проведения АТО. Архивное фото
    КПП "Зайцево" в Донбассе возобновил работу
    14:21 07.06.2016
    567Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Ранее Госпогранслужба неоднократно закрывала проезд через Зайцево из-за боевых действий в окрестностях Горловки. По данным силовиков, утром 7 июня на КПП "Зайцево" пропускные операции были приостановлены.
    КПП Зайцево Архивное фото
    КПП "Зайцево" в Донбассе вновь остановил работу
    09:06 07.06.2016
    260Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Накануне в пограничном ведомстве заявили, что КПП "Зайцево" приостановил работу из-за обстрелов, но к вечеру уже возобновил ее, однако во вторник работа пропускного пункта вновь приостановлена.
    Ситуация в Зайцево
    Пропускной пункт "Зайцево" приостановил работу из-за обстрелов
    09:35 06.06.2016
    963Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    По данным пресс-службы Государственной пограничной службы, из-за обстрелов из снайперской винтовки приостановлены пропускные операции. Как долго пробудет закрытый режим, не уточняется.
    Обстрелы Зайцево
    Украинский снайпер погиб в районе Зайцево
    20:10 01.06.2016
    1739Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Как отмечается, погибший был родом из Закарпатья. У него остались трое детей и беременная жена. По данным источника, ночью мужчина пошел на задание. Поймали на тепловизионный прицел.
    Ситуация в Зайцево
    АП: информация о захвате Зайцево - мечта Захарченко, не больше
    13:50 30.05.2016
    1064Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Как сообщил спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко, бойцы, которые остаются на своих позициях обещают встретить тех, кто запустил эту "утку" и рассказать им, какая там на самом деле ситуация.
    Ситуация в Зайцево
    Ополченцы почти заняли Зайцево - волонтер
    08:32 30.05.2016
    12217Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Как говорится в сообщении волонтера Максима Гая, идет "жуткий обстрел Авдеевки". Согласно данным, почти потеряно Зайцево — там ополченцы "уже отбили километр и заняли позиции".
    Ситуация в Зайцево
    Зайцево: жизнь на линии разграничения 
    05:59 05.05.2016
    325Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Поселок Зайцево разделен линией разграничения сил в Донбассе на две части: северная находится под контролем украинских силовиков, южная - самопровозглашенной Донецкой народной республики.
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