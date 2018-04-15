Обстрел Донбасса. Трое военных ранены

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Украинские силовики сообщили о 52 обстрелах своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, трое военных ранены.

Как сообщает в воскресенье пресс-центр спецоперации силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксировано "52 обстрела позиций украинских защитников". "В результате боевых действий трое украинских защитников получили ранения", — говорится в сообщении.

Добавляется, что раненые военные были оперативно доставлены в лечебные учреждения, где им оказали необходимую помощь.

По данным пресс-центра, на донецком направлении ополченцы при обстрелах применили 122- и 82-миллиметровые минометы, гранатометы, БМП, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На луганском направлении огонь велся из 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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