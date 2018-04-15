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    Обстрел Донбасса. Трое военных ранены

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    Донбасс: "пасхальное" перемирие (435)

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    За прошедшие сутки зафиксировано 52 обстрела позиций украинских защитников. В результате боевых действий трое украинских защитников получили ранения.
    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Украинские силовики сообщили о 52 обстрелах своих позиций в Донбассе за минувшие сутки, трое военных ранены.

    Как сообщает в воскресенье пресс-центр спецоперации силовиков в Facebook, за прошедшие сутки зафиксировано "52 обстрела позиций украинских защитников". "В результате боевых действий трое украинских защитников получили ранения", — говорится в сообщении.

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    Добавляется, что раненые военные были оперативно доставлены в лечебные учреждения, где им оказали необходимую помощь.

    По данным пресс-центра, на донецком направлении ополченцы при обстрелах применили 122- и 82-миллиметровые минометы, гранатометы, БМП, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На луганском направлении огонь велся из 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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