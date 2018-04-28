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    Весеннее обострение. В Донбассе обстрелы и раненые

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    По информации пресс-центра АТО, за сутки зафиксированы 53 обстрела ополченцев, в результате которых трое военных получили ранения.
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 53 раз открывали огонь по их позициям, трое военных получили ранения.

    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker
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    Как сообщает в субботу пресс-центр АТО в Facebook, за прошедшие сутки зафиксированы "53 обстрела позиций Вооруженных сил Украины".

    "Вследствие вражеского огня трое украинских воинов получили ранения. Пострадавшие защитники оперативно доставлены в лечебные учреждения", — уточняется в сообщении.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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