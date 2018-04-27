В Донбассе вводят особый порядок

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Командование Объединенного оперативного штаба с 30 апреля введет особый порядок в Донецкой и Луганской областях, он вступит в силу с началом операции Объединенных сил, которой сейчас управляют военные, а не представители Службы безопасности Украины.

Зона безопасности охватывает территорию всей Донецкой и Луганской областей до административных границ с Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областями, а также Азовским морем, сообщает Hromadske со ссылкой на соответствующий документ.

Порядок пропуска разделен на три зоны: зеленая — доступ ограничен, желтый — пребывание при наличии документов (в этой зоне проводится досмотр вещей и транспорта) и красный — пребывание лиц временно ограничено или запрещено.

В зоне проведения операции доступ возможен только людям, которые живут в районе операции, имеют родственников и документы, которые об этом свидетельствуют, а также места захоронения родных или недвижимость. Также туда могут проехать дипломаты или гуманитарные миссии при наличии документов.

Ранее командующий операцией Сергей Наев заявил, что зоной проведения Операции объединенных сил по защите суверенитета Украины, которая придет на смену АТО, станет вся территория Донецкой и Луганской областей, а не отдельные населенные пункты, как предусматривала АТО.