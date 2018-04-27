"План Волкера" по Донбассу: отредактируют и внедрят

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Владимир Матвеев, обозреватель

Госдеп США стремится к урегулированию конфликта в Украине, в частности через представителя США по вопросам Украины Курта Волкера, и теперь ждет ответа Кремля, заявила посол США в Украине Мари Йованович в интервью совместному проекту Радио Свобода и "112 Украина".

"Я знаю, что вы в курсе, что посол Курт Волкер руководит нашими усилиями пытаться работать не только с россиянами, но и с Украиной, и с единомышленниками, прежде всего, с партнерами "нормандской четверки" — Францией и Германией. Но есть много и других стран, которые тоже хотят помочь. Поэтому у него, очевидно, есть план, он работал с россиянами над этим, и мы ждем ответа россиян. И мы еще не получили этот ответ. Следовательно, я думаю, что следующий шаг за Россией", — сказала посол США.

При этом не только детали, но даже контуры такого плана послом США, назначенным еще президентом Обамой, не обозначены.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией, и мы разочарованы, что прекращение огня на Пасху вовсе не означало прекращение огня… я думаю, что это совершенно неприемлемо и это то, что мы наблюдаем уже четыре года", — добавила посол.

В этом контексте спецпредставитель Госдепартамента США по Украине намеревается вновь посетить Украину, в частности, Донбасс, в начале мая в свете назначений новых ключевых советников президента США Дональда Трампа, главы ЦРУ и тенденции волатильности нарушения огня в Донбассе, — с целью "снова подвести итоги" и "увидеть зону конфликта с украинской стороны".

"Я посещу восточную часть страны, чтобы увидеть зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве", — сказал Волкер в интервью корреспонденту Украинской службы Голоса Америки Ирине Матвийчук.

По словам Уолкера, следует уделять внимание конфликту на Донбассе, поскольку там происходит горячая стадия военных действий.

За последние восемь месяцев работы спецпредставитель Волкер планирует седьмой визит в Украину, но уже после серьезных кадровых изменений, сделанных президентом США Дональдом Трампом. Как заявил спецпредставитель, последний его контакт с россиянами был в январе этого года. После этого, по его словам, российская сторона не выходила на контакт.

Напомним, Курт Волкер в интервью газете The Washington Post, опубликованном 26 ноября минувшего года изложил тогда основные тезисы Вашингтона по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Идея, изложенная ранее Волкером, заключается в том, чтобы в случае размещения на востоке Украины миротворческой миссии ООН, в ее состав не включали российский персонал, и миссия имела бы свободу перемещения по всему Донбассу и контролировала украинскую сторону границы с Россией.

"Контингент должен иметь доступ к украинско-российской границе и не иметь в своем составе никакого российского персонала", — цитирует спецпредставителя США The Washington Post.

В интервью Волкер также напомнил, что у Киева также есть обязательства в рамках минских договоренностей, включая проведение местных выборов на востоке Украины, предоставление региону специального статуса и амнистия сепаратистам.

Присутствие миротворческой миссии ООН на востоке Украины будет актуально до проведения местных выборов, после чего ответственность за безопасность в регионе перейдет украинскому правительству, заявил ранее спецпредставитель.

"Минские соглашения содержат требования к россиянам, конечно – по безопасности, прекращению огня, отвода тяжелого вооружения, восстановлению контроля территории – но также требования, которые приняли и украинцы. И это – такие вещи, как особый статус, проведение местных выборов, ограниченная амнистия людей, совершивших некоторые преступления в рамках конфликта. За реализацию этих вещей будет отвечать Украина, если будут созданы условия, чтобы Украина могла это сделать", — сказал Волкер.

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"Стоит вопрос готовности Украины для соблюдения обязательств, если мы достигнем момента, когда мы добьемся введения миротворческих сил и уровень безопасности будет расти", — заявил дипломат.

По словам Волкера, несмотря на то, что "концепции" введения миротворческой миссия на Донбассе, предлагаемые сторонами (американской и российской), различаются по ряду аспектов, они открывают дискуссию.

Как известно, Киев настаивает на развертывании миссии и размещении миротворцев ООН во всей зоне вооруженного конфликта в Донбассе и участке российско-украинской границы протяженностью 420 км, а также наделении их широкими правами.

Напомним, экс-генсек НАТО Андерс фог Расмуссен также подготовил ранее доклад, в котором предложил отправить на Донбасс 20 и более тысяч миротворцев из пост-советских и нейтральных европейских стран. Одна из них – Финляндия, Австрия или Швеция – должны возглавить контингент. Развернуть миссию в три коротких этапа, в конце выйдя на границу с Россией. Провести выборы в "ЛДНР" под эгидой ОБСЕ и Совета Европы (то есть уже после передачи контроля над границей миротворцам). До конца этих выборов – контролировать ситуацию на территориях с помощью международных полицейских сил. Согласно предложениям Расмуссена, после выборов и международного признания их результатов, миротворцы передают границу Украине.

Между тем, после назначения на должность Госсекретаря США Майка Помпео и советником президента по нацбезопасности Джона Болтона, внешняя политика Вашингтона, миссия специального представителя в Украине будет откорректирована и станет жестче как по поддержке Украины, так и по урегулированию ситуации на востоке страны.

К примеру, в отличие от прежних заявлений Волкера, Джон Болтон не скрывает своего скепсиса относительно идеи миротворческой миссии ООН в Украине, считая этот шаг ошибкой Киева.

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Исключая военный сценарий с ядерной Россией, Болтон рассматривает два сценария: усиление санкций против РФ и усиление военной поддержки Украины. Новый советник Трампа выступает за предоставление Киеву летального оружия и настроен содействовать ускорению пути страны в НАТО.

Как считает Гарри Казианис, аналитик из Центра за национальные интересы, "он был ястребом по отношению к России на протяжении всей своей карьеры, он всегда выступал за жесткую позицию по отношению к Москве".

"Я вижу, что Болтон рекомендует президенту немало изменений в политике, одно из которых — продолжение поставок оружия Украине", — утверждает Казианис.

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Ранее в Кремле заявили, что в переговорах Волкера и помощника президента России Владислава Суркова наметилась пауза.

"США все еще готовы помогать в достижении мира для всех граждан Украины путем переговоров — но мы все еще ждем серьёзного ответа России на предложения, выдвинутые в январе", — написал у себя в Twitter Волкер.