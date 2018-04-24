Командование ВМС сообщило о смерти подполковника в Донбассе

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В районе выполнения боевых заданий на территории Донецкой области ушел из жизни старший офицер командования Военно-морских сил ВСУ подполковник Дмитрий Щепцов, сообщается на странице ВМС ВСУ в Facebook.

"Настоящий патриот Украины Дмитрий Владимирович на своем примере еще в начале 2014 года во время событий в Крыму показал, что такое верность и преданность своей родине… Сильный духом и мужественный профессионал своего дела — таким флотский офицер навсегда останется в памяти военного моряка", — говорится в сообщении.

Командование выразило соболезнования родным и близким подполковника Щепцова. При этом не утоянется, когда и в результате чего он скончался.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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