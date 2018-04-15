Ситуация в Сирии не должна откликнуться на Донбассе - Волкер

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что хотя отношения Вашингтона и Москвы сейчас крайне далеки от идеала, но дела на Ближнем Востоке и в Украине — разные вещи, передает "ТСН".

Дипломат не считает, что в ближайшее время будут новые наступления в Донбассе.

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"(..) я не думаю, что движение на украинско-российской границе сейчас отличается от того, что мы видели три с половиной года", — отметил Волкер.

США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 до 5.10 по киевскому времени они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.