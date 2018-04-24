Без воды, но с новыми трубами. В ДНР решают проблему водоснабжения

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Несмотря на систематические обстрелы и сбои в работе инженерной инфраструктуры в городах и районах самопровозглашенной Донецкой народной республики реализуются мероприятия по обеспечению круглосуточного центрального водоснабжения. Накануне перечень населенных пунктов ДНР, где осуществляется бесперебойное водоснабжение, пополнил город Комсомольское Старобешевского района, а с марта на круглосуточную подачу воды перешла и Макеевка, заявили в республиканском министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"Минстрой предоставил в распоряжение Докучаевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса" необходимое насосное оборудование и 600 метров трубы. Насосы уже установлены, это позволило круглосуточно подавать воду в город Комсомольское. Еще 1 200 метров трубы готовятся к укладке и при благоприятной погоде будут уложены, что позволит улучшить ситуацию с водоснабжением населенного пункта", – отметили в профильном ведомстве.

По данным местных властей, усиленные работы по наладке бесперебойного водоснабжения населенных пунктов ДНР ведутся уже несколько месяцев. В ближайшее время в разных районах республики предусмотрено заменить десятки километров труб, установить свыше десяти современных насосных агрегатов. Разработаны и прошли экспертизу проекты ремонтных работ на системах жизнеобеспечения обеспечивающих питьевой водой жителей Тельманово, Шахтерска и близлежащих поселков. По приблизительным подсчетам специалистов на оптимизацию системы водоснабжения из республиканского бюджета будет потрачено около трех миллиардов российских рублей.

Отметим, что сейчас круглосуточная подача воды осуществляется в Донецке, Ясиноватой, Горловке, Енакиево, Иловайске, Кировском, Макеевке, Ждановке, Зугрэсе, а также в Новоазовске, Харцызске, Амвросиевке, Докучаевске, Тельманово, Старобешево и Комсомольском. Из-за старого оборудования и отсутствия технических возможностей пока еще по графику вода подается в Снежное, Торез, Шахтерск, Никитовский район Горловки, а также в несколько поселков под Докучаевском.

Ранее в большинстве городов Донбасса на протяжении многих лет вода подавалась по графику: несколько часов утром и несколько часов в вечернее время. Еще в мирное время вопрос реализации проекта бесперебойной подачи воды не раз выносился на обсуждение на местном, областном и даже государственном уровне, однако положительного решения принято не было. В Донецке подчеркнули, что за весенне-летний период в регионе планируется провести все необходимые ремонтные работы для обеспечения круглосуточной подачи воды в оставшихся населенных пунктах. В то же время в ряде населенных пунктов ДНР были снижены тарифы на водоснабжение и водоотведение. Так, снижение тарифов произошло для жителей Ясиноватой, Зугрэса и нескольких прифронтовых сел под Горловкой. Теперь стоимость услуги для жителей Ясиноватой снижена с 13,5 до 12,86 рубля за кубометр, Зугрэса – с 26,74 до 13,95 рубля, Горловки – с 15,16 до 13,95 рубля.

Напомним, что на прошлой неделе на фоне резкого обострения военной обстановки и обстрела под Ясиноватой автобуса с сотрудниками коммунального предприятия "Вода Донбасса" была остановлена Донецкая фильтровальная станция. Сообщалось, что станция возобновит работу только в том случае, если международные наблюдатели ОБСЕ предоставят сотрудникам предприятия гарантии безопасности и будут ежедневно сопровождать персонал на рабочие места и по пути домой.

После встречи СММ ОБСЕ с представителями Украины и самопровозглашенной ДНР удалось достичь соглашения о возобновлении работы ДФС. 22 апреля после проведения плановых мероприятий фильтровальная станция была запущена в полном объеме. В настоящее время предприятие обеспечивает питьевой водой населенные пункты по обе стороны линии разграничения.

От ДФС воду получают жители нескольких прифронтовых районов Донецка, Ясиноватой, часть Макеевки, а также город Авдеевка, поселки Красногоровка и Верхнеторецкое, подконтрольные Украине. При этом, нет никаких гарантий, что станция будет исправно работать дальше, ситуация в окрестностях Ясиноватой и Авдеевки по-прежнему напряженная и взрывоопасная. Вероятность возобновления боевых действий и столкновений в этом районе очень высока.