КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Донецкая фильтровальная станция возобновила работу, сообщили представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю прекращения огня и пресс-служба коммунального предприятия "Вода Донбасса".

Ранее сообщалось, что из-за обстрелов транспорта станции было принято решение законсервировать объект, снабжающий водой около полумиллиона жителей Донбасса. Но спустя несколько дней было принято решение возобновить ее работу.

"Сегодня после проведения запланированных ранее работ по расконсервации и запуску Донецкой фильтровальной станции возобновлена работа фильтровальной станции в полном объеме в 15.30, запущены все мощности станции", — заявил представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что технический процесс запуска прошел в штатном режиме, несмотря "на зафиксированные нарушения режима прекращения огня в районе станции со стороны украинских силовиков".

"В воскресенье, в 15.00, запущена в работу Донецкая фильтровальная станция. После выполнения технологических мероприятий (промывка резервуаров, заполнение водоводов) питьевая вода поступит в городские резервуары Авдеевки, далее — в другие населенные пункты (частично Донецк и Ясиноватую, поселки Красный Партизан, Верхнеторецкое, Васильевка и Крутая Балка)", — говорится в сообщении пресс-службы "Воды Донбасса".

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.