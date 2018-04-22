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    Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (456)

    (обновлено: )23
    В представительстве самопровозглашенной ДНР в СЦКК сообщили, что технический процесс запуска прошел в штатном режиме, несмотря "на зафиксированные нарушения режима прекращения огня в районе станции со стороны украинских силовиков".
    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    dan-news.info

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Донецкая фильтровальная станция возобновила работу, сообщили представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю прекращения огня и пресс-служба коммунального предприятия "Вода Донбасса".

    Ранее сообщалось, что из-за обстрелов транспорта станции было принято решение законсервировать объект, снабжающий водой около полумиллиона жителей Донбасса. Но спустя несколько дней было принято решение возобновить ее работу.

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    "Сегодня после проведения запланированных ранее работ по расконсервации и запуску Донецкой фильтровальной станции возобновлена работа фильтровальной станции в полном объеме в 15.30, запущены все мощности станции", — заявил представитель ведомства.

    В представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что технический процесс запуска прошел в штатном режиме, несмотря "на зафиксированные нарушения режима прекращения огня в районе станции со стороны украинских силовиков".

    "В воскресенье, в 15.00, запущена в работу Донецкая фильтровальная станция. После выполнения технологических мероприятий (промывка резервуаров, заполнение водоводов) питьевая вода поступит в городские резервуары Авдеевки, далее — в другие населенные пункты (частично Донецк и Ясиноватую, поселки Красный Партизан, Верхнеторецкое, Васильевка и Крутая Балка)", — говорится в сообщении пресс-службы "Воды Донбасса".

    Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.

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