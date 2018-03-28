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    Возле Донецкой фильтровальной станции подорвался сапер

    (обновлено: )11601
    Как сообщается, пострадавший спасатель доставлен в больницу города Авдеевка с диагнозом: перелом двух пальцев правой руки и контузия. Сейчас его состояние стабильное.
    Донецкая фильтровальная станция
    golos.ua

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. В Ясиноватском районе вблизи Донецкой фильтровальной станции во время работ по разминированию получил ранения пиротехник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

    "28 марта в 13:20 вблизи Донецкой фильтровальной станции в Ясиноватском районе, во время обследования территории на наличие взрывоопасных предметов, в результате взрыва неизвестного предмета получил травмы начальник группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГосЧС Украины в Донецкой области", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что пострадавший спасатель доставлен в больницу города Авдеевка с диагнозом: перелом двух пальцев правой руки и контузия. Сейчас его состояние стабильное.

    Напомним, осенью минувшего года в Донецкой области на окраине села возле Мариуполя загорелся склад боеприпасов ВСУ, произошло несколько взрывов. Позже взрывы прекратились, из близлежащих домов эвакуировали местных жителей.

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