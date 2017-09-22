В Донецкой области горит военный склад: гремят взрывы, идет эвакуация

КИЕВ, 22 сен — РИА Новости Украина. Военный склад горит в одной из воинский частей Донецкой области, идет эвакуация людей, принимаются меры по локализации огня, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сегодня, около 15.00, возле населенного пункта Новоянисоль Никольского района Донецкой области во время пожара на полях сельскохозяйственных производителей произошло опрокидывание пламени на территорию военного склада одной из воинских частей, которая дислоцируется в данном районе, в результате чего на объекте возник пожар. Сейчас продолжается эвакуация личного состава и принимаются меры по локализации пожара", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.

Также сообщается, что с целью выяснения обстоятельств, приведших к чрезвычайной ситуации, на место происшествия отбывает оперативная группа офицеров Министерства обороны и Генерального штаба ВС Украины во главе с заместителем министра обороны.

Пресс-служба областного управления Национальной полиции сообщает, что на складе произошло несколько взрывов. "Около 16.20 на складах боеприпасов в районе села Малоянисоль (расположено рядом с селом Новоянисоль — ред.) прогремели взрывы. На место происшествия направлены сотрудники Госслужбы по ЧС. Полицейские окружили опасный район и обеспечивают его охрану", — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 мм — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близлежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.