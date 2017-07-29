В России загорелся склад с боеприпасами, гремели взрывы

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Склад с боеприпасами загорелся в субботу днем на территории воинской части в Комсомольском районе Хабаровского края России.
Пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) сообщает, что пожар в настоящее время ликвидирован, жертв и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.
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"Полностью завершено тушение пожара склада артиллерийских боеприпасов авиационного подразделения, дислоцированного в Восточном военном округе в районе населенного пункта Дземги (Комсомольск-на-Амуре). Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Идет разборка завалов и проливка отдельных участков хранилища. Командованием Восточного военного округа проводится разбирательство по факту происшествия.
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Вокруг места ЧП выставлено оцепление из полиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона.
Источник в силовых структурах региона сообщил агентству, что взрывы в настоящее время прекратились.
В марте на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области, начался пожар, что привело к детонации боеприпасов, была организована семикилометровая "зона безопасности". Как заявил военный прокурор Украины Анатолий Матиос, причиной случившегося стала диверсия.