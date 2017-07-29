В России загорелся склад с боеприпасами, гремели взрывы

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Склад с боеприпасами загорелся в субботу днем на территории воинской части в Комсомольском районе Хабаровского края России.

Пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) сообщает, что пожар в настоящее время ликвидирован, жертв и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.

Смотрите также: Масштабный пожар на СТО в Киеве: к тушению привлекли 17 машин

"Полностью завершено тушение пожара склада артиллерийских боеприпасов авиационного подразделения, дислоцированного в Восточном военном округе в районе населенного пункта Дземги (Комсомольск-на-Амуре). Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

http://www.komcity.ru/ На месте пожара на складе с боеприпасами на территории воинской части в населенном пункте Галичный Комсомольского района Хабаровского края России, 29 июля 2017

Идет разборка завалов и проливка отдельных участков хранилища. Командованием Восточного военного округа проводится разбирательство по факту происшествия.

Читайте также: Взрывы и пожары на военных складах в мире в 2014-2017 годах. Справка

Вокруг места ЧП выставлено оцепление из полиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона.

komcity.ru На месте пожара на складе с боеприпасами на территории воинской части в населенном пункте Галичный Комсомольского района Хабаровского края России, 29 июля 2017

Источник в силовых структурах региона сообщил агентству, что взрывы в настоящее время прекратились.

В марте на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области, начался пожар, что привело к детонации боеприпасов, была организована семикилометровая "зона безопасности". Как заявил военный прокурор Украины Анатолий Матиос, причиной случившегося стала диверсия.