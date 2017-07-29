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    В России загорелся склад с боеприпасами, гремели взрывы

    (обновлено: )13601
    По данным пресс-службы Восточного военного округа, в настоящее время пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Идет разборка завалов и проливка отдельных участков хранилища.
    На месте пожара на складе с боеприпасами на территории воинской части в населенном пункте Галичный Комсомольского района Хабаровского края России, 29 июля 2017
    komcity.ru

    КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Склад с боеприпасами загорелся в субботу днем на территории воинской части в Комсомольском районе Хабаровского края России.

    Пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) сообщает, что пожар в настоящее время ликвидирован, жертв и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась.

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    "Полностью завершено тушение пожара склада артиллерийских боеприпасов авиационного подразделения, дислоцированного в Восточном военном округе в районе населенного пункта Дземги (Комсомольск-на-Амуре). Жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

    http://www.komcity.ru/
    На месте пожара на складе с боеприпасами на территории воинской части в населенном пункте Галичный Комсомольского района Хабаровского края России, 29 июля 2017

    Идет разборка завалов и проливка отдельных участков хранилища. Командованием Восточного военного округа проводится разбирательство по факту происшествия.

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    Вокруг места ЧП выставлено оцепление из полиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных структурах региона.

    komcity.ru
    На месте пожара на складе с боеприпасами на территории воинской части в населенном пункте Галичный Комсомольского района Хабаровского края России, 29 июля 2017

    Источник в силовых структурах региона сообщил агентству, что взрывы в настоящее время прекратились.

    В марте на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области, начался пожар, что привело к детонации боеприпасов, была организована семикилометровая "зона безопасности". Как заявил военный прокурор Украины Анатолий Матиос, причиной случившегося стала диверсия.

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