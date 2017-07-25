Пожар на Ланжероне: ресторан сгорел из-за шашлыка

Инспекторы ГСЧС сообщили, что вчерашний пожар, уничтоживший ресторан "Хуторок у моря" на Ланжероне, произошел из-за неосторожного обращения с огнем, информирует "Думская".

"Искра из мангала попала на камышовую крышу, вот и все", — сказал пожарный.

По данным издания, руины сгоревшего ресторана еще дымятся. Посреди двора сложены обгоревшие газовые баллоны. Сотрудники "Хуторка" расчищают завалы и перебирают уцелевшие вещи.

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