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    Фотоленты

    Пожар на Ланжероне: ресторан сгорел из-за шашлыка

    (обновлено: )48
    Пожар на Ланжероне
    Пожар на Ланжероне
    Пожар на Ланжероне
    Пожар на Ланжероне
    Пожар на Ланжероне
    Пожар на Ланжероне
    Пожар на Ланжероне
    Пожар на Ланжероне
    Пожар на Ланжероне
    Пожар на Ланжероне
    Пожар на Ланжероне
    Пожар на Ланжероне
    Пожар на Ланжероне
    Думская.net
    Пожар на Ланжероне
    Думская.net
    Пожар на Ланжероне
    Думская.net
    Пожар на Ланжероне
    Думская.net
    Пожар на Ланжероне
    Думская.net
    Пожар на Ланжероне
    Думская.net
    Пожар на Ланжероне
    Думская.net
    Пожар на Ланжероне
    Думская.net
    Пожар на Ланжероне
    Думская.net
    Пожар на Ланжероне
    Думская.net
    Пожар на Ланжероне
    Думская.net
    Пожар на Ланжероне
    Думская.net

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    Инспекторы ГСЧС сообщили, что вчерашний пожар, уничтоживший ресторан "Хуторок у моря" на Ланжероне, произошел из-за неосторожного обращения с огнем, информирует "Думская".

    "Искра из мангала попала на камышовую крышу, вот и все", — сказал пожарный.

    По данным издания, руины сгоревшего ресторана еще дымятся. Посреди двора сложены обгоревшие газовые баллоны. Сотрудники "Хуторка" расчищают завалы и перебирают уцелевшие вещи. 

    Смотрите также: Смели бульдозерами: кадры с места разгрома рынка у метро "Лесная"

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