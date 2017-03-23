Взрывы и пожары на военных складах в мире в 2014-2017 годах. Справка

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. В ночь на четверг на отдельных площадках базы вооружения, расположенной в городе Балаклея Харьковской области, начался пожар, что привело к детонации боеприпасов, была организована семикилометровая "зона безопасности". Как заявил военный прокурор Украины Анатолий Матиос, причиной случившегося стала диверсия.

Ниже следует справка о взрывах и пожарах на военных складах в мире в 2014-2017 годах

2016

7 ноября взрыв произошел на складе военной техники в городе Латакунга в центральной части Эквадора. В результате погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения.

18 октября пожар возник на складе самарского РКЦ "Прогресс" — одного из ведущих ракетно-космических предприятий России. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

4 августа склад ракетно-артиллерийского вооружения загорелся в Володарском районе Нижегородской области, площадь возгорания составляла порядка 100 квадратных метров. Пожар возник на открытой площадке склада в поселке Юганец. Пострадавших нет.

26 июля на заводе "Араз" министерства оборонной промышленности Азербайджана в городе Ширван в районе складских помещений прогремел мощный взрыв. Причиной взрыва в Ширване стали искры от утилизируемых изделий. В результате ЧП были госпитализированы 24 человека, погибших нет.

22 июля на предприятии "Укроборонсервис" Хмельницкой области произошел взрыв в ходе утилизации непригодных к использованию боеприпасов – патронов калибра 23 миллиметра. В результате взрыва был поврежден фасад помещения предприятия.

5 июня на армейском складе боеприпасов на Шри-Ланке на военной базе у города Салава, расположенного в 36 километрах к востоку от столицы страны Коломбо, из-за пожара произошло несколько взрывов. По меньшей мере один человек погиб, 47 потребовалась медицинская помощь. По сообщениям СМИ, тысячи эвакуированных были вынуждены покинуть дома, опасаясь за свои жизни. Большинство из госпитализированных после получения медицинской помощи были выписаны из больницы.

31 мая на складе с боеприпасами в индийском штате Махараштра прогремел взрыв и произошел крупный пожар. По разным данным, погибли до 17 человек, еще 19 получили ранения.

27 мая вечером произошел взрыв на военном заводе компании Arsenal в городе Мыглиж в 250 километрах к востоку от болгарской столицы Софии. В результате инцидента погиб 52-летний мужчина.

25 апреля на заводе по производству оружия в Болгарии прогремел взрыв. По данным МВД, инцидент произошел во время ремонтных работ в одном из зданий крупнейшего завода по производству оружия в стране Arsenal в городе Казанлык. Взрыв спровоцировал пожар, который вскоре был локализован. В результате происшествия погибли двое рабочих.

8 марта в Станично-Луганском районе Луганской области в населенном пункте Геевка произошел несанкционированный взрыв на складе боеприпасов 92 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. В результате погиб военнослужащий.

2015

29 октября пожар с последующей детонацией снарядов вспыхнул на складе боеприпасов в городе Сватово Луганской области, подконтрольном ВСУ. Взрывы были слышны всю ночь, и только 30 октября пожарные смогли приступить к тушению огня. К вечеру Луганская военно-гражданская администрация сообщила о ликвидации пожара и прекращении взрывов. В результате ЧП четыре человека погибли и 16 пострадали. По оценкам военной прокуратуры, причиной крупного пожара стала халатность должностных лиц.

18 октября прогремел взрыв на территории армейского склада в Алжире. Инцидент произошел в провинции Айн-Дефла на севере страны. Погибли четыре человека, десятки получили ранения.

16 сентября в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции взорвался склад с боеприпасами, принадлежащий спецназу управления безопасности Турции. После взрыва возник сильный пожар. Информации о пострадавших нет.

24 августа произошел взрыв на американской военной базе в японском городе Сагамихара. В результате возникшего после взрыва пожара полностью выгорел одноэтажный склад площадью 900 квадратных метров. Склад принадлежал базе снабжения американского военного объекта. Данных о пострадавших нет.

4 апреля несколько взрывов прогремели на территории военного завода в центральной части Болгарии на территории ВМЗ-Сопот около населенного пункта Иганово. Взрывы были слышны в районе неработающего склада. По сообщению полиции, пострадавших нет.

Это второй инцидент на территории завода за месяц — 20 марта на заводе боеприпасов также прогремел взрыв. По данным СМИ, тогда на складе ВМЗ-Сопот взорвались около двух тысяч неуправляемых ракетных снарядов, в результате инцидента никто не пострадал.

28 марта в результате взрывов, прогремевших на складе с боеприпасами в городе Аден на юге Йемена, по данным Минздрава страны, погибли по меньшей мере девять человек.

2014

8 августа мощный взрыв прогремел на военном заводе болгарского города Костенец. Инцидент произошел утром на заводе "ТЕРЕМ – Цар Самуил", который занимается утилизацией боеприпасов. Пострадали десять человек.

18 июня взрыв прогремел на оружейном складе армии в городе Хэнъян в провинции Хунань в центре Китая. В результате взрыва 17 солдат погибли. Взрыв прогремел в тот момент, когда солдаты складировали оружие. Никто из мирного населения не пострадал.

21 марта пожар произошел на складах с танками в городе Кривой Рог Днепропетровской области. По данным агентства УНИАН, в гараже загорелись два танка с полным боекомплектом, в том числе со снарядами. После того, как пожар на складе был потушен, взрывы снарядов продолжались, в связи с чем началась эвакуация жителей военного городка. О причинах происшествия и пострадавших не сообщалось.

5 марта произошел взрыв на складе боеприпасов, принадлежащем индонезийскому военно-морскому спецназу Kopaska и расположенном в джакартском порту Танджунг-Приок. По меньшей мере 25 индонезийских военных моряков получили ранения.

26 января взрыв произошел на оружейном складе в Демократической республике Конго. По данным местных властей, из-за удара молнии на территории склада в городе Мбужи-Майи возник пожар, а затем произошел взрыв. Погибли 20 человек, 50 получили ранения. Среди погибших есть женщины и дети.