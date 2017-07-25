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    Синоптики предупредили о высокой пожароопасности в Украине

    Тема:

    Непогода в Украине: жара и пожары (99)

    (обновлено: )13
    Со вторника по четверг в большинстве районов Киевской области будет высокая (четвертого класса), 26-27 июня в южных и западных районах чрезвычайная (пятого класса) пожарная опасность.
    Под Киевом ГСЧС провела масштабные учения тушения лесных пожаров с использованием дронов
    Dronarium Украина / Facebook

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Синоптики предупреждают о пожарной опасности по Украине в течение текущей недели. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Выжить в жару. Инфографика
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    Жара: правила выживания

    "По данным Укргидрометцентра, 25-31 июня в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что 25-27 июля в Черкасской области и большинстве районов Киевской, 25 июля в Винницкой, Тернопольской и Хмельницкой областей высокая (четвертого класса), местами чрезвычайная (пятого класса) пожарная опасность.

    Со вторника по четверг в большинстве районов Киевской области будет высокая (четвертого класса), 26-27 июня в южных и западных районах чрезвычайная (пятого класса) пожарная опасность. По Киеву 25-26 июля высокая (четвертого класса), 27 июля чрезвычайная (пятого класса) пожарная опасность.

    ГСЧС призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.

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    Напомним, в Греции был поставлен европейский температурный рекорд — 45,9 градуса по Цельсию.

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