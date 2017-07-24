Пожар в Луцке: подожгли не только гостиницу, но и спорткомплекс - СМИ

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Перед тем, как поджечь гостинично-ресторанный комплекс Patio di Fiori в Луцке, неизвестные злоумышленники подожгли спорткомплекс "Олимпия", который находится рядом, сообщает местное издание "Волынь 24".

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник, 24 июля, неизвестные подожгли в Луцке гостинично-ресторанный комплекс. По данным СМИ, комплекс принадлежит известному общественному активисту, предпринимателю и медиавладельцу Владимиру Пащенко.

Как рассказали работники спортивного комплекса, под стеной "Олимпии" неизвестные положили несколько шин и подожгли их. От огня стала разрушаться стена спорткомплекса — "обшивка" теннисного корта.

"Когда охранники бросились тушить огонь, к ресторану подъехал автомобиль — и человек из него бросил какой-то предмет (очевидно, коктейль Молотова) в окно ресторана", — говорится в сообщении.

Тем временем пожарные ликвидировали пожар в гостинично-ресторанном комплексе, сообщает сайт телеканала "112 Украина".

"Возгорание произошло около 2 ночи. Был слышен хлопок, после чего загорелся первый этаж здания. Огонь распространился на все помещение (это 2-этажное здание). Пожарные ликвидировали пожар в течение нескольких часов", — говорится в сообщении.

По данным вещателя, около 10 машин пожарной техники ликвидировали возгорание. До 5 утра огонь потушили, одна машина остается дежурить на месте ЧП.

Отмечается, что на месте сейчас работают правоохранители, которые рассматривают все версии случившегося. Основной, как отмечают, все же считается поджог.

Ранее сообщалось, что масштабный пожар произошел в ночь на воскресенье под Николаевом в районе аэропорта. Горела стерня. Площадь пожара — несколько десятков гектаров. Для тушения были привлечены 4 пожарных автомобиля