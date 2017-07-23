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    Происшествия

    Масштабный пожар накрыл пригород Николаева

    (обновлено: )149
    По данным местных СМИ, в районе аэропорта загорелась стерня, а площадь пожара составила несколько десятков гектаров. Причины чрезвычайного происшествия выясняются.
    Пожар под Николаевом
    novosti-n.org

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Масштабный пожар произошел в ночь на воскресенье под Николаевом в районе аэропорта, сообщают местные СМИ.

    "Горит стерня в поле, в районе аэропорта. Площадь пожара — несколько десятков гектаров. Для тушения привлечены 4 пожарных автомобиля", — сообщают "Новости-N".

    СМИ отмечают, что подобные пожары возникают каждый год, так как владельцы земли, собрав урожай, поджигают стерню, чтобы уничтожить семена сорняков, уменьшить популяции грызунов.

    Скриншот
    Пожар под Николаевом

    Ранее сообщалось о крупном пожаре в Бердянске Запорожской области.

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