Масштабный пожар накрыл пригород Николаева

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Масштабный пожар произошел в ночь на воскресенье под Николаевом в районе аэропорта, сообщают местные СМИ.

"Горит стерня в поле, в районе аэропорта. Площадь пожара — несколько десятков гектаров. Для тушения привлечены 4 пожарных автомобиля", — сообщают "Новости-N".

СМИ отмечают, что подобные пожары возникают каждый год, так как владельцы земли, собрав урожай, поджигают стерню, чтобы уничтожить семена сорняков, уменьшить популяции грызунов.

Скриншот Пожар под Николаевом

Ранее сообщалось о крупном пожаре в Бердянске Запорожской области.