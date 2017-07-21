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    Общество

    Украинский Ан-32 использовал 168 тонн воды, туша пожары в Черногории

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    В ГСЧС сообщили, что 21 июля Ан-32П сбросил на очаги лесного пожара 72 тонны воды. Всего с начала работ для тушения пожаров сброшено 168 тонн воды.
    Фото лесных пожаров в Черногории, сделанное из кабины украинского самолета
    dsns.gov.ua

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Украинский самолет помогает тушить пожары в Черногории, за два дня скинув на очаги возгорания 168 тонн воды, сообщила в пятницу Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Лесной пожар в курортном городе Сплит, Хорватия
    REUTERS Antonio Bronic
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    Противопожарный Ан-32п приземлился в аэропорту Тивата в ночь на среду, он имеет рабочий объем в 8 тысяч литров воды для тушения.

    "На 07.00 21 июля самолет государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Ан-32П сбросил на очаги лесного пожара 72 тонны воды. Всего с начала работ для тушения пожаров сброшено 168 тонн воды", — говорится в сообщении на сайте Госслужбы по ЧС.

    По данным ведомства, работы по тушению лесных пожаров продолжаются.

    Власти Черногории ранее запросили международную помощь для борьбы с лесными пожарами на побережье Адриатического моря и в пригородах Подгорицы через Механизм гражданской защиты ЕС.

    В четверг самолет Ан-32п Украины, вертолеты AS-332 Super puma из Швейцарии, Ми-17 из Болгарии и Bell 212 МВД Черногории продолжили тушение огня на побережье Адриатического моря. Ожидается прибытие двух спецсамолетов Air Tractor из Израиля. Днем, по данным МВД Черногории, продолжались пожары в десятке очагов в центральной и прибрежной части республики. Позднее в ведомстве сообщили, что ситуация с природными пожарами в Черногории стабилизирована и безопасна.

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