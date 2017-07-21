Игрался с другом спичками: в Киеве 5-летний ребенок погиб во время пожара

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. На Вышгородской улице в Киеве произошел пожар. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua. В результате пожара погиб ребенок.

"Игрался с другом спичками. Возгорание было небольшое, 25-я часть сработала молниеносно, однако, к сожалению, малыш задохнулся. Реанимировать не удалось. Еще один ребенок пострадал, готовят к транспортировке в больницу", — сказано в сообщении.

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Уточняется, что погибшему мальчику было почти 5 лет.

"Матери и бабушке оказывают помощь две бригады скорой. Возможно, потребуется госпитализация. Спасатели разбирают крышу, проливка-просушка. Угрозы жизни второго пострадавшего ребенка уже нет", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, дети были с дедушкой. Старший ребенок нашел спички и пошел на балкон. Балкон загорелся, огонь перекинулся на крышу, из-за чего в дыму оказалось три подъезда. Дедушка схватил младшего ребенка и выбежал, старший остался дома.

С дома были эвакуированы жители. В настоящее время проводится демонтаж крыши.

В Киевской области было ликвидировано возгорание на бывшей нефтебазе "БРСМ" вблизи села Крячки Васильковского района Киевской области, где два года назад продолжался многодневный пожар.