Жертвами пожаров в Украине с начала года стали 953 человека

Канал Газета Вести (vesti.ua) на youtube В Киеве вспыхнул пожар в Лукьяновском СИЗО С начала года в результате пожаров в Украине погибли 953 человека, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели сообщили, что, в большинстве случаев, основными причинами возникновения возгораний и как следствие гибели и травмирования людей "является собственная небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасность", — курение в постели, перегрузки или неисправности электросети и бытовых приборов.

Кроме того, ГСЧС обращается к гражданам с просьбой не оставлять малолетних детей без присмотра, и не позволять им играть со спичками; не курить в постели; следить за исправностью электросети, и не допускать её перегрузки; выходя из помещений, не оставлять включенными бытовые приборы.

Ранее в ГСЧС сообщили, что с начала года на водоемах погибли 467 граждан.