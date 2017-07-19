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    Жертвами пожаров в Украине с начала года стали 953 человека

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    Спасатели сообщили, что, в большинстве случаев, основными причинами возникновения возгораний и как следствие гибели и травмирования людей "является собственная небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасность".
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    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. С начала года в результате пожаров в Украине погибли 953 человека, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Спасатели сообщили, что, в большинстве случаев, основными причинами возникновения возгораний и как следствие гибели и травмирования людей "является собственная небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасность", — курение в постели, перегрузки или неисправности электросети и бытовых приборов.

    Кроме того, ГСЧС обращается к гражданам с просьбой не оставлять малолетних детей без присмотра, и не позволять им играть со спичками; не курить в постели; следить за исправностью электросети, и не допускать её перегрузки; выходя из помещений, не оставлять включенными бытовые приборы.

    Ранее в ГСЧС сообщили, что с начала года на водоемах погибли 467 граждан.

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