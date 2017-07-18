Пожар в высотке в центре Москвы

В центре Москвы на Новом Арбате во вторник случился сильный пожар в высотке, "доме-книжке".
Рядом со зданием создан экстренный штаб. На прилегающей площади выставлены большие бутыли с холодной водой, ее раздают нуждающимся. На месте происшествия собралась большая толпа прохожих и журналистов.
По словам источника РИА Новости в штабе на месте событий, в результате пожара никто не пострадал, все находившиеся в здании люди эвакуированы.
На данный момент пожар уже потушен.
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