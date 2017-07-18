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    Пожар в высотке в центре Москвы

    (обновлено: )99
    Высотное здание горит на Новом Арбате в Москве
    Высотное здание горит на Новом Арбате в Москве
    Высотное здание горит на Новом Арбате в Москве
    Высотное здание горит на Новом Арбате в Москве
    Высотное здание горит на Новом Арбате в Москве
    Высотное здание горит на Новом Арбате в Москве
    Высотное здание горит на Новом Арбате в Москве
    Высотное здание горит на Новом Арбате в Москве
    Высотное здание горит на Новом Арбате в Москве
    Высотное здание горит на Новом Арбате в Москве
    Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Высотное здание горит на Новом Арбате в Москве
    Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Высотное здание горит на Новом Арбате в Москве
    Возгорание в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Высотное здание горит на Новом Арбате в Москве
    Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Высотное здание горит на Новом Арбате в Москве
    Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Высотное здание горит на Новом Арбате в Москве
    Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Высотное здание горит на Новом Арбате в Москве
    Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Высотное здание горит на Новом Арбате в Москве
    Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Высотное здание горит на Новом Арбате в Москве
    Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Сотрудники противопожарной службы на тушении возгорания в высотном здании на улице Новый Арбат в Москве.

    В центре Москвы на Новом Арбате во вторник случился сильный пожар в высотке, "доме-книжке". 

    Рядом со зданием создан экстренный штаб. На прилегающей площади выставлены большие бутыли с холодной водой, ее раздают нуждающимся. На месте происшествия собралась большая толпа прохожих и журналистов.

    По словам источника РИА Новости в штабе на месте событий, в результате пожара никто не пострадал, все находившиеся в здании люди эвакуированы.

    На данный момент пожар уже потушен.

    Смотрите также: Европа в огне: горят курорты Черногории и Хорватии

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