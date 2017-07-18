На военном полигоне в Днепропетровской области второй день тушат пожар

КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Вблизи поселка Гвардейское Днепропетровской области на территории военного полигона спасатели продолжают тушение пожара, сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также: Центр Львова в огне: зрелищные кадры с места пожара

"По состоянию на 7:00 18 июля тушение пожара продолжается. Всего к тушению привлечены 12 ед. тех. и 142 чел., из них от ГосЧС 4 ед. тех. и 22 чел.", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, пожар возник накануне. Во время учебных стрельб загорелась сухая трава на площади около 25 гектаров.