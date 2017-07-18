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    На военном полигоне в Днепропетровской области второй день тушат пожар

    (обновлено: )6320
    Пожар вблизи поселка Гвардейское на территории военного полигона возник во время учебных стрельб, там загорелась сухая трава на площади около 25 гектаров.
    Пожарные. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Вблизи поселка Гвардейское  Днепропетровской области на территории военного полигона спасатели продолжают тушение пожара, сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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    "По состоянию на 7:00 18 июля тушение пожара продолжается. Всего к тушению привлечены 12 ед. тех. и 142 чел., из них от ГосЧС 4 ед. тех. и 22 чел.", — говорится в сообщении. 

    Как сообщалось ранее, пожар возник накануне. Во время учебных стрельб загорелась сухая трава на площади около 25 гектаров.

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