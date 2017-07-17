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    Под Киевом произошел пожар на нефтебазе "БРСМ"

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    На бывшей нефтебазе "БРСМ" в результате проведения газосварочных работ по демонтажу резервуаров произошло возгорание остатков горюче-смазочных материалов на площади 50 кв м в разрушенном резервуаре (объем - 900 куб м).
    БРСМ-Нафта
    УНИАН

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. Во вторник, 17 июля, в Киевской области ликвидировано возгорание на бывшей нефтебазе "БРСМ" вблизи села Крячки Васильковского района Киевской области, где два года назад продолжался многодневный пожар.

    Смотрите также фотоленту: Нефтебаза под Киевом после ликвидации пожара

    Как говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сегодня в 16:14 на бывшей нефтебазе "БРСМ" в результате проведения газосварочных работ по демонтажу резервуаров произошло возгорание остатков горюче-смазочных материалов на площади 50 кв м в разрушенном резервуаре (объем — 900 куб м).

    В 17:05 пожар был ликвидирован. К тушению пожара были привлечены 4 ед. техники и 18 человек личного состава.

    Ранее СМИ сообщили о взрыве на нефтебазе в Вишневом.

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