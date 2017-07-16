наверх
16.07.201706:18
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Семь человек погибли при пожаре в дачном доме в Иркутской области

    25
    По информации МЧС РФ, пожар произошел в дачном доме в садоводстве "Железнодорожник" в 3 часа ночи в воскресенье. На момент прибытия спасателей на место пожара, здание было полностью охвачено огнем.
    Семь человек погибли при пожаре в дачном доме в Иркутской области
    МЧС России

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Семь человек погибли при пожаре в городе Братск в Иркутской области сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

    Пожар начался в жилой высотке в столице Гавайев. Видео
    Канал KHON2 News на Youtube
    Пожар начался в жилой высотке в столице Гавайев

    "Развитию пожара способствовало его позднее обнаружение – дачный дом стоит на отшибе… Предварительно причиной пожара могло послужить внесение постороннего источника огня или короткое замыкание электропроводки. Дачный дом печным отоплением оборудован не был и предназначен был для проживания только в летнее время", — сказал начальник главка Валентин Нелюбов.

    Пожар произошел в дачном доме в садоводстве "Железнодорожник" в 3 часа ночи в воскресенье. На момент прибытия спасателей на место пожара, здание было полностью охвачено огнем.

    Дачный дом полностью сгорел, на месте пожара обнаружены останки семи человек.

    Ранее ГСЧС сообщала, что в Херсонской области на территории Днепровского лесничества возник пожар. Горела лесная подстилка на площади около 5 гектаров.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия нападения на отель в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Эксперт общественной организации "Слово и дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк.
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности
    Медреформа или медицинский геноцид?