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    Фотоленты

    Центр Львова в огне: зрелищные кадры с места пожара

    (обновлено: )52
    Пожар в центре Львова
    Пожар в центре Львова
    Пожар в центре Львова
    Пожар в центре Львова
    Пожар в центре Львова
    Пожар в центре Львова
    Пожар в центре Львова
    Igor Zinkevych / Facebook
    Пожар в центре Львова
    Пожар в центре Львова
    Igor Zinkevych / Facebook
    Пожар в центре Львова
    Пожар в центре Львова
    Igor Zinkevych / Facebook
    Пожар в центре Львова
    Пожар в центре Львова
    Igor Zinkevych / Facebook
    Пожар в центре Львова
    Пожар в центре Львова
    Igor Zinkevych / Facebook

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    Пожар в центре Львова

    После обеда воскресенья, 16 июля, во Львове на проспекте Свободы, 31, загорелось трехэтажное здание. Дымом окутало весь центр города. К тушению привлекли семь пожарных отделений и девять единиц техники.

    Пожар распространился на второй, третий этажи здания и чердак. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, передает Zaxid.net.

    Смотрите также: Пожар начался в жилой высотке в столице Гавайев

    На первом этаже дома расположены магазин ювелирных изделий и магазин пуговиц. На втором и третьем этажах, судя по объявлениям на профильных сайтах, апартаменты сдают в посуточную аренду.

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