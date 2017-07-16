Центр Львова в огне: зрелищные кадры с места пожара

После обеда воскресенья, 16 июля, во Львове на проспекте Свободы, 31, загорелось трехэтажное здание. Дымом окутало весь центр города. К тушению привлекли семь пожарных отделений и девять единиц техники.

Пожар распространился на второй, третий этажи здания и чердак. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, передает Zaxid.net.

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На первом этаже дома расположены магазин ювелирных изделий и магазин пуговиц. На втором и третьем этажах, судя по объявлениям на профильных сайтах, апартаменты сдают в посуточную аренду.