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    Пожар в высотке на Гаваях уже привел к жертвам, огонь не могут потушить

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    Для тушения возгорания были привлечены по меньшей мере 100 сотрудников службы. Спустя три часа после начала пожара огонь еще не удалось ликвидировать. Возгорание произошло на 26-м этаже, а затем распространилось на 25-28-й этажи.
    Пожар в жилом комплексе Marco Polo на Гаваях
    Кадр из видео канала Star-Advertiser на Youtube

    КИЕВ, 15 июл — РИА Новости Украина. Жертвами пожара в жилом высотном доме в столице Гавайев Гонолулу стали три человека, сообщает издание Honolulu Star-Advertiser.

    По данным издания, два человека были доставлены в больницы из-за отравления угарным газом. Врачи также оказали необходимую помощь пострадавшим на месте случившегося.

    Как сообщил глава пожарной службы Дэвид Дженкинс, для тушения возгорания были привлечены по меньшей мере 100 сотрудников службы. Спустя три часа после начала пожара огонь еще не удалось ликвидировать. Возгорание произошло на 26-м этаже, а затем распространилось на 25-28-й этажи.

    Ранее сообщалось о вспыхнувшем пожаре в жилом комплексе Marco Polo.

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