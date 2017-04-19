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    Киев

    На нефтебазе под Киевом прогремел взрыв

    (обновлено: )10701
    Взрыв произошел, когда наполняли дизтопливом автоцистерну, которая перевозит топливо. К пожару взрыв не привел. При этом заправщик с ожогами рук был доставлен в больницу.
    Взрыв под Киевом
    тсн

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Взрыв произошел на нефтебазе в Вишневом под Киевом, сообщил в среду сайт телевизионной службы новостей украинского телеканала 1+1.

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    "В Вишневом под Киевом произошел взрыв на нефтебазе", — говорится в сообщении.

    По данным сайта, взрыв произошел, когда наполняли дизтопливом автоцистерну, которая перевозит топливо. К пожару взрыв не привел. При этом заправщик с ожогами рук был доставлен в больницу.

    Также сообщается, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".

    Напомним, взрыв произошел в ночь на 13 апреля в Виннице, в результате которого погиб военнослужащий.

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