На нефтебазе под Киевом прогремел взрыв

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Взрыв произошел на нефтебазе в Вишневом под Киевом, сообщил в среду сайт телевизионной службы новостей украинского телеканала 1+1.

"В Вишневом под Киевом произошел взрыв на нефтебазе", — говорится в сообщении.

По данным сайта, взрыв произошел, когда наполняли дизтопливом автоцистерну, которая перевозит топливо. К пожару взрыв не привел. При этом заправщик с ожогами рук был доставлен в больницу.

Также сообщается, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".

Напомним, взрыв произошел в ночь на 13 апреля в Виннице, в результате которого погиб военнослужащий.