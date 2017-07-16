Огонь в центре Львова потушен, один пожарный пострадал

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Пожарные потушили масштабный пожар, возникший в воскресенье в жилом доме на проспекте Свободы во Львове. Чтобы ликвидировать огонь пришлось снимать крышу дома, один из пожарных госпитализирован с тепловым ударом, передает Zaxid.net.

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По данным ДСНС, в ликвидации масштабного пожара в центре Львова участвовали 45 спасателей и 10 единиц пожарной техники. В результате пожара выгорел второй и третий этажи жилого дома по адресу проспект Свободы, 31.

"Огонь распространялся межэтажными пустотами, что затрудняло процесс тушения. Чтобы полностью ликвидировать горение пожарным пришлось снимать кровлю крыши дома", — говорится в сообщении ДСНС.

Окончательно потушить пожар удалось в 17:51. Общая площадь пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

На первом этаже дома расположены магазин ювелирных изделий и магазин пуговиц. На втором и третьем этажах, судя по объявлениям на профильных сайтах, апартаменты сдаются в посуточную аренду.

Все жильцы дома эвакуированы, никто из них не пострадал. Галицкая районная администрация Львова должна обеспечить погорельцев временным жильем.

По данным ИА ZIK, в 8-ю городскую клиническую больницу с предварительным диагнозом "тепловой удар" был доставлен 24-летний пожарник. Ожогов не обнаружено, травма не сложная. "Сейчас оказываем медицинскую помощь, проводим обследование и будет принято решение о его госпитализации", — рассказал главный врач восьмой больницы Василий Обаранець.

Ранее сообщалось, что после обеда воскресенья, 16 июля, во Львове на проспекте Свободы, 31, загорелось трехэтажное здание. Дымом окутало весь центр города. К тушению привлекли семь пожарных отделений и девять единиц техники.