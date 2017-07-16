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    В центре Львова горит жилой дом

    (обновлено: )26511
    Согласно информации депутата Львовского городского совета, на месте пожара работают пожарные бригады. Также огонь в жилом доме вызвал сильное задымление.
    Пожар в центре Львова
    Igor Zinkevych / Facebook

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В историческом центре Львова на пересечении проспекта Свободы и улицы Тиктора горит жилой дом. Об этом сообщает депутат Львовского городского совета, координатор общественной организации "Варта 1" Игорь Зинкевич на странице в Facebook.

    Пожар начался в жилой высотке в столице Гавайев. Видео
    Канал KHON2 News на Youtube
    Пожар начался в жилой высотке в столице Гавайев

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    Зинкевич сообщает, что на месте работают пожарные бригады.

    Также огонь в жилом доме вызвал сильное задымление.

    Ранее сообщалось, что во Львовской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, еще трое — травмированы. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 06.10 на автодороге Львов — Тернополь.

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