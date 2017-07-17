В Черногории эвакуируют туристов из-за мощных лесных пожаров

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В Черногории проводится эвакуация туристов из двух центральных районов страны из-за лесных пожаров.

Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

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"Лесные пожары в Черногории, огнем охвачены два района в центре страны. Продолжается эвакуация туристов", — сообщили украинские дипломаты.

Как сообщалось ранее, во время учебных стрельб на территории военного полигона в Днепропетровской области загорелась сухая трава на площади около 25 гектаров.