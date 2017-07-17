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    В Черногории эвакуируют туристов из-за мощных лесных пожаров

    (обновлено: )4101
    Как сообщил МИД Украины, лесные пожары бушуют в Черногории, огнем охвачены два района в центре страны. Отмечается, что продолжается эвакуация туристов.
    Лесные пожары в Черногории
    twitter.com/mfa_ukraine

    КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. В Черногории проводится эвакуация туристов из двух центральных районов страны из-за лесных пожаров.

    Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

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    "Лесные пожары в Черногории, огнем охвачены два района в центре страны. Продолжается эвакуация туристов", — сообщили украинские дипломаты.

    Как сообщалось ранее, во время учебных стрельб на территории военного полигона в Днепропетровской области загорелась сухая трава на площади около 25 гектаров.

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