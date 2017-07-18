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    Происшествия

    На шахте в Донецкой области произошел пожар

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    По прибытии на место вызова спасатели установили, что на первом этаже трехэтажного здания автономной телефонной станции наблюдается плотное задымлени.
    В Донецкой области произошел пожар в шахте
    ГУ ГСЧС в Донецкой области

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. В шахте "Южно-Донбасская №1", расположенной в г. Угледар Донецкой области произошел пожар, который впоследствии был потушен, сообщает во вторник ГУ ГСЧС в регионе.

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    "17 июля в 14:37 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по адресу: Донецкая область, Марьинский район, г. Угледар, шахта "Южно-Донбасская №1". К месту пожара были направлены силы и средства 7-г Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области", — говорится в сообщении.

    По прибытии на место вызова спасатели установили, что на первом этаже трехэтажного здания автономной телефонной станции наблюдается плотное задымлени.

    Пожар локализовали на площади 10 кв. м в 15:16, окончательно он был ликвидирован в 15.38. Причина возникновения пожара устанавливаются. От главного управления привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

    Напомним, в результате обрушения породы на шахте в Кривом Роге погиб горняк.

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