Масштабные лесные пожары в Калифорнии: введено чрезвычайное положение

Губернатор американского штата Калифорния ввел режим ЧС в округе Марипоса из-за природных пожаров, площадь которых продолжает увеличиваться.

"Губернатор Эдмунд Браун-младший сегодня ввел режим ЧС в округе Марипоса из-за пожара Детвайлер (Detwiler Fire), который привел к уничтожению тысяч акров, нарушению подачи энергии, воды и систем коммуникаций, а также… вынудил провести эвакуацию местных жителей", — говорится в заявлении губернатора.

По данным телеканала NBC, площадь пожара Детвайлер в штате Калифорния составила около 25 тысяч акров (10 тысяч гектаров).

В субботу сообщалось, что площадь возгорания в национальном лесу "Лос-Пардес" в штате Калифорния составила более 17 тысяч акров (около 7 тысяч гектаров). В результате крупных природных пожаров свои дома были вынуждены покинуть около восьми тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в канадской провинции Британская Колумбия бушуют одновременно 182 лесных пожара. Впервые за последние 14 лет по всей провинции было объявлено чрезвычайное положение. Различную помощь в Британской Колумбии присылают другие канадские провинции. Так, из Саскачевана на подмогу коллегам отправилось 30 пожарных и три спецсамолета.