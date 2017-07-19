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    Масштабные лесные пожары в Калифорнии: введено чрезвычайное положение

    (обновлено: )4301
    Масштабные лесные пожары в Калифорнии
    Масштабные лесные пожары в Калифорнии
    Масштабные лесные пожары в Калифорнии
    Масштабные лесные пожары в Калифорнии
    Масштабные лесные пожары в Калифорнии
    Масштабные лесные пожары в Калифорнии
    Масштабные лесные пожары в Калифорнии
    Масштабные лесные пожары в Калифорнии
    Масштабные лесные пожары в Калифорнии
    Масштабные лесные пожары в Калифорнии
    Масштабные лесные пожары в Калифорнии
    Масштабные лесные пожары в Калифорнии
    JOSH EDELSON / AFP
    Масштабные лесные пожары в Калифорнии
    JOSH EDELSON / AFP
    Масштабные лесные пожары в Калифорнии
    JOSH EDELSON / AFP
    Масштабные лесные пожары в Калифорнии
    JOSH EDELSON / AFP
    Масштабные лесные пожары в Калифорнии
    JOSH EDELSON / AFP
    Масштабные лесные пожары в Калифорнии
    JOSH EDELSON / AFP
    Масштабные лесные пожары в Калифорнии
    REUTERS Stephen Lam
    Масштабные лесные пожары в Калифорнии
    REUTERS Mike Eliason/Santa Barbara County Fire Department/Handout via REUTERS
    Масштабные лесные пожары в Калифорнии
    REUTERS Al Golub
    Масштабные лесные пожары в Калифорнии
    REUTERS Mike Eliason/Santa Barbara County Fire Department/Handout via REUTERS
    Масштабные лесные пожары в Калифорнии
    REUTERS Mike Eliason/Santa Barbara County Fire Department/Handout via REUTERS

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    Губернатор американского штата Калифорния ввел режим ЧС в округе Марипоса из-за природных пожаров, площадь которых продолжает увеличиваться.

    Лесные пожары в Канаде
    Канал CBC News в Youtube
    Лесные пожары в Канаде: чрезвычайное положение

    "Губернатор Эдмунд Браун-младший сегодня ввел режим ЧС в округе Марипоса из-за пожара Детвайлер (Detwiler Fire), который привел к уничтожению тысяч акров, нарушению подачи энергии, воды и систем коммуникаций, а также… вынудил провести эвакуацию местных жителей", — говорится в заявлении губернатора.

    По данным телеканала NBC, площадь пожара Детвайлер в штате Калифорния составила около 25 тысяч акров (10 тысяч гектаров).

    В субботу сообщалось, что площадь возгорания в национальном лесу "Лос-Пардес" в штате Калифорния составила более 17 тысяч акров (около 7 тысяч гектаров). В результате крупных природных пожаров свои дома были вынуждены покинуть около восьми тысяч человек.

    Ранее сообщалось, что в канадской провинции Британская Колумбия бушуют одновременно 182 лесных пожара. Впервые за последние 14 лет по всей провинции было объявлено чрезвычайное положение. Различную помощь в Британской Колумбии присылают другие канадские провинции. Так, из Саскачевана на подмогу коллегам отправилось 30 пожарных и три спецсамолета.

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