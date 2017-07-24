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    В Луцке прогремел взрыв в гостинице

    (обновлено: )23720
    Посетители и персонал эвакуированы. Из близлежащих домов вышли жители, так как пожару предшествовал мощный взрыв, который и разбудил их. По предварительным данным, полицейские подозревают поджог.
    Пожар в гостинице в Луцке, 24 июля 2017
    volynnews.com

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В гостинично-ресторанном комплексе Patio di Fiori в Луцке произошел взрыв, а затем пожар, сообщают "Волынские Новости". 

    По данным издания, взрыв прогремел около 2:10 на улице Кравчука. Сначала загорелся первый этаж, где расположено помещение ресторана.

    На месте работают пять пожарных машин, полицейские и две бригады скорой помощи.

    По состоянию на 2:30 спасатели разбили стекло и вывели всех присутствующих на людей из помещения отеля. 

    Издание со ссылкой на медиков сообщает о двух пострадавших (отравление угарным газом).

    "На месте немало людей, которые вышли из близлежащих домов, ведь пожару предшествовал мощный взрыв, который и разбудил их. По предварительным данным, полицейские подозревают поджог. Следователи установят обстоятельства произошедшего", — сказано в сообщении.

    Выяснилось также, что рядом с помещением комплекса ночью неизвестные подожгли четыре покрышки.

    volynnews.com
    Пожар в гостинице в Луцке, 24 июля 2017

    Ранее сообщалось, что масштабный пожар произошел в ночь на воскресенье под Николаевом в районе аэропорта. Горела стерня. Площадь пожара — несколько десятков гектаров. Для тушения были привлечены 4 пожарных автомобиля

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