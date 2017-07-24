В Луцке прогремел взрыв в гостинице

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В гостинично-ресторанном комплексе Patio di Fiori в Луцке произошел взрыв, а затем пожар, сообщают "Волынские Новости".

По данным издания, взрыв прогремел около 2:10 на улице Кравчука. Сначала загорелся первый этаж, где расположено помещение ресторана.

На месте работают пять пожарных машин, полицейские и две бригады скорой помощи.

По состоянию на 2:30 спасатели разбили стекло и вывели всех присутствующих на людей из помещения отеля.

Издание со ссылкой на медиков сообщает о двух пострадавших (отравление угарным газом).

"На месте немало людей, которые вышли из близлежащих домов, ведь пожару предшествовал мощный взрыв, который и разбудил их. По предварительным данным, полицейские подозревают поджог. Следователи установят обстоятельства произошедшего", — сказано в сообщении.

Выяснилось также, что рядом с помещением комплекса ночью неизвестные подожгли четыре покрышки.

volynnews.com Пожар в гостинице в Луцке, 24 июля 2017

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